«العميد» و«الإمبراطور» ختامها «نصر»

المصدر: متابعة – عدنان الغربي، محمد فضل، أحمد عيسى

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انتزع النصر، أمس، فوزاً معنوياً من الشارقة، بهدف دون رد، باستاد آل مكتوم، في الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة، أنهى الشارقة موسمه في المركز السابع بـ 43 نقطة، والنصر (العميد) في المركز التاسع بـ 27 نقطة، وتعد المباراة بروفة للنصر قبل مواجهة العين في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الأربعاء المقبل.



جاءت بداية المباراة متوسطة، وسرعان ما فرض الشارقة أفضلية بسيطة على مجريات اللقاء، وكان الأقرب للتسجيل، لكن النصر فاجأه بخطف هدف التقدم من هجمة سريعة، وصلت الكرة على إثرها إلى المغربي عادل تاعرابت، الذي لم يجد إي صعوبة في إسكانها الشباك، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (الدقيقة 47). وودّع الوصل جماهيره بفوز عريض على خورفكان بنتيجة 5 - 1، باستاد صقر بن محمد القاسمي، أحرز الخماسية الأرجنتيني توماس شانكلاي والمالي سياكا سيدبي، وفابيو ليما، واداما ديالو، وفيليبي، وجاءت الأهداف في الدقائق 42، (45+2)، 60، 86، (90+1)، فيما أحرز هدف خورفكان مدافع الوصل حسن إبراهيم في مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة 90 «نيران صديقة، ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى 47 نقطة، وتجمد خورفكان عند 25 نقطة.



وقام خورفكان، قبل المباراة، بتكريم لاعبه البرازيلي رفائيل دودو، لخوضه 100 مباراة بشعار «النسور»، منذ انضمامه للفريق قبل 5 مواسم. وفاز الجزيرة على ضيفه اتحاد كلباء 2 - صفر، باستاد محمد بن زايد، سجل علي مبخوت الهدف الأول للفريق، من ركلة جزاء بالدقيقة 65، ورفع رصيده إلى 27هدفاً، منفرداً بصدارة الهدافين، في انتظار ما يقدمه لابا مهاجم العين «26 هدفاً» في مباراة فريقه أمام البطائح اليوم، وأضاف البديل أحمد العطاس، الهدف الثاني في الدقيقة (90 + 1)، ووصل الجزيرة إلى النقطة 46 نقطة، وتجمد كلباء عند النقطة 33.

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