«الأبيض» مع إيران وهونغ كونغ وفلسطين في كأس آسيا

المصدر: الدوحة - البيان

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أسفرت قرعة الدور الأول لبطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، التي أقيمت أمس في دار «كتارا» للأوبرا بالدوحة، عن مجموعات متوازنة، وجاء «الأبيض» بالمجموعة الثالثة مع منتخبات إيران، وهونغ كونغ، وفلسطين.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر، حامل اللقب، والصين، وصيف 1984 و2004، وطاجيكستان، ، ولبنان الذي سيخوض المباراة الافتتاحية أمام قطر.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات أستراليا، وأوزبكستان، وسوريا، والهند، والمجموعة الرابعة، منتخبات اليابان، صاحبة أفضل تصنيف عالمي في آسيا (20)، وحامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز (4)، مع العراق بطل 2007، إندونيسيا وفيتنام.

بينما بلعب في المجموعة الخامسة منتخبات كوريا الجنوبية، وماليزيا، والأردن، والبحرين، وتضم المجموعة السادسة منتخبات السعودية، حامل اللقب 3 مرات، وسلطنة عمان، وتايلاند، وقرغيزستان، حضر القرعة السويسري جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»،والشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي.

وتقام البطولة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية، بعد النسخة الماضية في الإمارات عام 2019، عندما توج المنتخب القطري بلقبها للمرة الأولى في تاريخه، فيما تُعدّ كوريا الجنوبية وإيران الأكثر مشاركة (15)، بفارق اثنتين عن الصين، التي لم تحرز اللقب في تاريخها.

وتجرى منافسات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، بين فرق كل مجموعة، ويصعد صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دورالستة عشر، ويرافقهم أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

الملاعب

وتقام المنافسات في 8 ملاعب، من ضمنها ستة احتضنت كأس العالم 2022 في قطر، وهي استادات الجنوب (الوكرة)، البيت (الخور)، أحمد بن علي (الريان)، الثمامة، المدينة التعليمية، خليفة الدولي، وينضم إليها استادا جاسم بن حمد، وعبد الله بن خليفة.

الشعار

وأطلق الاتحاد الآسيوي واللجنة المحلية المنظمة، شعار ابطولة، ويشتمل على عرض لهيكل كأس البطولة، إلى جانب مجموعة من العناصر الثقافية الفريدة التي تعبّر عن روح البطولة، في حين تستلهم خطوط كأس البطولة الإلهام من ريش طائر الصقر، وبتلات زهرة اللوتس، التي يأتي موطنها من قارة آسيا، حيث يتحد الرمزان بميزة واحدة، وهي قدرتهما على الارتقاء للأعلى، من خلال صعود زهرة اللوتس فوق الماء، في حين يحلّق الصقر في السماء.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم : تصميم الشعار يعكس طموحات الاتحاد الآسيوي واللجنة المحلية المنظمة، في الاستفادة من أهم وأعظم بطولات القارة ، لتأكيد مكانة كرة القدم ، عبراستقطاب اهتمام الملايين، وتقديم عناصر واضحة في التصميم المبهر للكأس.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري للكرة ، ورئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا : نشعر بالحماس للترحيب بالجماهيرفي البطولة التي نأمل أن تكون نسخة متميزة من كأس آسيا.

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