العين والبطائح.. صراع الوصافة والبقاء الليلة

المصدر: متابعة - طلحة عبد الله، محمد فضل، محمد صادق، علي الظاهري، أحمد عيسى

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تبدأ، في السادسة و15 دقيقة مساء اليوم، 3 مباريات في الجولة 26 لدوري أدنوك للمحترفين، في صراع خاص لخطف بطاقة البقاء مع المحترفين ما بين البطائح ودبا الفجيرة، صاحبي المركزين 12 و13 برصيد 21 و19 نقطة بالترتيب، اللذين يواجهان العين والظفرة، وفرصة البطائح للبقاء أكبر من دبا؛ لفارق النقطتين بينهما، وفوزه على العين يضمن استمراره مع المحترفين؛ دون النظر لنتيجة مباراة منافسه، في الوقت الذي يدخله التعادل في حسابات فارق الأهداف؛ حال فوز دبا، نظراً للتساوي في المواجهات المباشرة.

ويدور تنافس في المقدمة على مركز وصافة الدوري، الذي يتمسك به العين (51 نقطة)، ويطمح فيه الوحدة (51 نقطة) في مباراته أمام بني ياس، على أمل فوزه مع تعثر العين.

طموحات

يستضيف العين باستاد هزاع بن زايد، فريق البطائح في مباراة مهمة للطرفين، في لقاء الوصافة والبقاء، فالعين العائد من فوز بالجولة السابقة على الوصل، ويحتل المركز الثاني برصيد 51 نقطة، يطمح للتمسك بوصافته المهددة من منافسه المباشر فريق الوحدة، الذي يتساوى معه بنفس الرصيد، بينما يأمل البطائح صاحب المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، في متابعة نتائجه القوية، بعد فوزه المستحق بالجولة السابقة على النصر، والخروج بأفضل نتيجة، بما يضمن له البقاء في دوري المحترفين، إذ إن الخسارة الليلة، ربما أدت لهبوطه، في حال فوز منافسه دبا صاحب المركز الثالث عشر، والذي يبتعد عنه بنقطتين فقط ويفتقد العين في مباراة الليلة مدافعه الكرواتي تين يدفاي بداعي الإصابة.

ويتطلع البطائح إلى تحقيق مفاجأة، أمام العين، لتأكيد بقائه مع المحترفين، ويخوض الفريق المواجهة بصفوف مكتملة، بعد عودة الغاني كوامي بونسو وحمدان ناصر، إلى جانب مشاركة مجموعة من عناصر الخبرة، أبرزهم خميس إسماعيل، بجانب زميله أحمد خليل.

أكد المدرب الأوكراني، ريبروف، المدير الفني للعين، أن فريقه يملك حوافز الفوز على البطائح، وهو أمر مهم، خصوصاً والفريق يلعب على أرضه، وقال: بعد هذه المباراة، سنبدأ بالتحضير لمباراتي نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولكن مباراة اليوم حاسمة، وندرك مدى أهميتها، وآمل وجود الجماهير خلف الفريق لمساندة اللاعبين.

وأكد معتز عبد الله مدرب البطائح، أنه جاهز لاستكمال التحدي مع البطائح، الذي يأمل أن يكلله بنتيجة تضمن لهم البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، متمنياً التوفيق لجميع اللاعبين في المباراة.

تطلّع

ويستضيف الوحدة باستاد آل نهيان، فريق بني ياس، في الديربي الأخير من الدوري يسعى «العنابي» إلى إنهاء الموسم في المركز الثاني في حالة تعثر العين أمام البطائح، فيما يتطلع بني ياس إلى تحسين مركزه، ويمتلك الوحدة 51 نقطة في المركز الثالث، فيما يحتل بني ياس المركز الـ 11 برصيد 23 نقطة.

ولدى الوحدة هدف آخر وهو تجهيز الفريق لمباراته مع الجيش الملكي المغربي في كأس الملك سلمان للأندية العربية المقررة 19 الجاري في الرباط في ذهاب الدور الثاني من البطولة والمؤهل لدور المجموعات في النهائيات.

وقال الهولندي آرنو بويتنويغ مدرب الوحدة، إن عمل فريقه لم ينتهِ، ولا يزال هناك شيء ما يعمل لأجله، رغم أن اللقب حسم لمصلحة شباب الأهلي، إلا أننا نلعب مباراة ديربي، ونريد حصد النقاط الثلاث على ملعبنا، وننظر للمباراة بجدية كبيرة خاصة وأنها ديربي، وما زال هناك هدف بإنهاء الموسم في المركز الثاني.

شعار الفوز

ويستقبل دبا الفجيرة بملعب تحفة النواخذة ضيفه الظفرة ويخوض رجال المدرب حسن العبدولي المدير الفني لدبا، اللقاء بأمل البقاء ويلعب الفريق بشعار الفوز دون غيره، في انتظار تعثر البطائح أمام العين، حيث إن الفوز ربما لن يكون كافياً للبقاء، خصوصاً أن فريق البطائح منافس دبا على بطاقة البقاء في الأضواء يتفوق على «النواخذة» بنقطتين، وفوزه على العين أو التعادل يضمن له التواجد مع الكبار، أما إذا فاز دبا وخسر البطائح فسيكون العكس.

ويمتلك دبا الفجيرة 19 نقطة وتجنب الفريق الهزيمة في آخر 7 مباريات في الدوري، وتبدو الرغبة كبيرة وسط لاعبي دبا في تحقيق الفوز وانتظار هدية من ملعب هزاع بن زايد بعرقلة البطائح، وستكون أنظار جمهور الفريقين معلقة ما بين ملعبي «النواخذة» واستاد هزاع بن زايد، وستكون قلوب جماهير دبا مع فريقها في ملعب «تحفة النواخذة» وعقلها بملعب هزاع بن زايد.

وأكد حسن العبدولي مدرب دبا، ثقته الكبيرة في لاعبي فريقه، مشيراً إلى أن كل نجوم «النواخذة» لديهم ثقافة اللعب تحت ضغط المباريات المصيرية بعد أن خاضوا آخر 7 جولات تحت ضغط عالٍ وتجاوزوها بنجاح، وقال: نسعى إلى رسم الابتسامة على وجوه جماهير دبا الفجيرة.

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