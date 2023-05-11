النصر ينتزع فوزا معنويا من الشارقة في ختام الدوري

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير سالم خميس

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتزع النصر فوزا معنويا من الشارقة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، وبهذه النتيجة أنهى الشارقة موسمه في المركز السابع بـ43 نقطة والنصر في المركز التاسع بـ27 نقطة.

جاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض الشارقة أفضلية بسيطة على مجريات اللقاء وكان الأقرب للتسجيل لكن النصر فاجأه باختطاف هدف التقدم من هجمة سريعة وصلت الكرة على إثرها إلى المغربي عادل تاعرابت الذي لم يجد إي صعوبة في إسكانها الشباك في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (ق47) ورد الشارقة بواسطة سالم صالح لكن القائم حرمه من هدف محقق.

في الشوط الثاني، قام الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة بتغييرات هجومية بإشراك الغيني عثمان كامارا والبرازيلي كايو لوكاس والاسباني ألكاسير بحثا عن التعادل، وبالرغم من المحاولات العديدة للشارقة إلا أن النصر نجح في الحفاظ على تقدمه وتحقيق فوز معنوي مهمّ قبل مواجهة العين في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الأربعاء المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز