الإمبراطور يبدع في خورفكان ويودع جمهوره بأفضل ختام

المصدر: خورفكان-محمد فضل تصوير زيشان أحمد

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ودع الوصل جمهوره وقاعدته العريضة بأفضل سيناريو مع ختام مبارياته في دوري ادنوك للمحترفين وذلك عندما حقق فوزاً عريضاً خارج الديار على خورفكان بنتيجة 1/5 تبادل في احرزهما كل من الارجنتيني توماس شانكلاي والمالي سياكا سيدبي وفابيو ليما واداما ديالو ، فيليبي وجاءت الأهداف الخمسة في الدقائق 42 ،45+2 ، 60 ، 86 ، 90+1فيما احرز هدف خورفكان مدافع الوصل حسن إبراهيم في مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة 90، ليرفع الامبراطور رصيده الى 47 نقطة متقدماً نحو المركز الرابع بشكل مؤقت وتجمد خور فكان عند 25 نقطة في المركز التاسع .

وتسيد الوصل مجريات شوط " الفرص " الأول بعد أن قام بتهديد مرمى احمد حمدان حارس خورفكان كثيراً بدءاً من القذيفة الصاروخية للاعب المالي سياكا سيدي بي والتي لم تجد الا عارضة خورفكان لايقافها في الدقيقة 23 ، وعدم احتساب حكم المباراة يوسف الجسمي لهدف جمال لمراجعة تقنية الفيديو للتأكد من هدف الجزائري جمال بلعامري لاعب الوصل الذي كان في موقف تسلل وفي المقابل أضاع البرازيلي دودو كرة على طبق من ذهب لمصلحة فريقه خورفكان في الدقيقة 30 . واثمر الضغط الوصلاوي عن هدف اول احرزه الارجنتيني توماس شانكلاي الذي حول عرضية عبد الرحمن صالح بذكاء في الدقيقة 42 وسرعان ما عاد نجم المباراة سياكا ليحرز الهدف الثاني للوصل من مجهود فردي رائع في الدقيقة 45+2 لينتهي الشوط الأول بتفوق الوصل لعباً ونتيجة .

وفي شوط المدربين واصل الضيوف السيطرة وأضاف فابيو ليما هدف فريقه الثالث من مجهود فردي بعد ان رواغ اكثر من لاعب مسدداً الكرة أرضية زاحفة عانقت شباك خورفكان في الدقيقة 60 وأضاف اداما ديالو الهدف الرابع واتبعه فيلبي بالخامس بهدف لوحة من ضربة ركنية سكنت شباك الحارس احمد حمدان فيما دون يتيمة خورفكان مدافع الوصل حسن إبراهيم بعد ان حاول ابعاد كرة فابيو ابرو مهاجم خورفكان لكنه اسكنها الشباك لتنتهي المباراة بفوز الوصل بنتيجة 5/1 .

وشهدت بداية ما قبل المباراة تكريم خورفكان للاعبه البرازيلي رفائيل دودو لخوضه 100 مباراة بشعار النسور منذ انضمامه لصفوف خورفكان قبل 5 مواسم

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