الجزيرة ينهي مشوار الدوري بثنائية في شباك كلباء

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى تصوير سيف الكعبي

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حقق الجزيرة الفوز على ضيفه إتحاد كلباء 2-صفر خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في الجولة 26 والأخيرة من دوري ادنوك للمحترفين، بعد مواجهة متوسطة الأداء، نجح الجزيرة في حسمها بهدفين أحرزهما علي مبخوت من ركلة جزاء ق 65 والبديل أحمد العطاس ق 1+90 ، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس "مؤقتا"، وينهى كلباء مشواره في الدوري برصيد 33 نقطة بالمركز الثامن.

بدأ الفريقان اللقاء بأداء مفتوح بحثا عن الفوز، وكان ذلك واضحا من خلال تبادل الهجمات التي جاءت متساوية بينهما دون ان ينجح أي فريق في قيادة هجمة خطرة في ظل التماسك الدفاعي واللعب الضغط في المنطقة الدفاعية، لينتهي الشوط الأول سلبيا.

وفي الحصة الثانية زاد كل فريق من فاعليته الهجومية ونشط أكثر لهز الشباك، وتالق الحارسان على خصيف وعيسى أحمد في التصدي لعدد من الكرات، حتى نجح الجزيرة في هز شباك ضيفه بركلة جزاء نفذها على مبخوت في الدقيقة 65، ليرفع رصيده إلى 26 هدفا في صدارة قائمة هدافي المنافسة "مؤقتا".

ومع تقدم دقائق اللعب حاول كل فريق النيل من الشباك، خاصة إتحاد كلباء الذي سعى للتعديل لكنه تلقى صدمة الهدف الثاني بواسطة البديل أحمد العطاس في أول مشاركة له بالبطولة عند الدقيقة الأولى من الزمن المهدر والذي أنتهت عليه المواجهة.

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