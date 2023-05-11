كأس آسيا 2023.. منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة مع إيران وهونغ كونغ وفلسطين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أسفرت قرعة كأس آسيا 2023، عن وقع المنتخب الوطني الإماراتي، ضمن المجموعة الثالثة للبطولة المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، رفقة منتخبات إيران وهونغ كونغ وفلسطين.

وضمت المجموعة الأولى المنتخب القطري صاحب الأرض، ومنتخبات الصين وطاجكستان ولبنان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات أستراليا، وأوزبكستان وسوريا والهند، والمجموعة الرابعة ضمت منتخبات اليابان واندونيسيا والعراق وفيتنام.

وتكونت المجموعة الخامسة من منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين، والسادسة من السعودية وتايلاند وقيرغزستان وعمان، كما تم خلال حفل القرعة في صالة الأوبرا بكتارا، الكشف عن الشعار الرسمي للبطولة، ويشتمل الشعار الجديد عرض لهيكل كأس البطولة، إلى جانب مجموعة من العناصر الثقافية الفريدة التي تعبر عن روح البطولة، في حين تستلهم خطوط كأس البطولة الإلهام من ريش طائر الصقر، وهو طائر يحظى بقيمة تاريخية في قطر، إلى جانب الاستلهام من بتلات زهرة اللوتس، والتي يأتي موطنها من قارة آسيا، ويتحد هذين الرمزين بميزة واحدة، وهي قدرتهما على الارتقاء للأعلى، من خلال صعود زهرة اللوتس فوق الماء، في حين يحلّق الصقر في السماء.

ويتزين القسم الأعلى من الشعار باللون العنابي المميز، وهو اللون الوطني في قطر، ويستلهم الشعار أيضاً من تصاميم الخط العربي، ويحتوي القسم الأسفل من التصميم على رمز يشابه قطعة الماس، بشكل يتشابه مع تصميم (النقطة) في اللغة العربية، وهو الرمز الذي يضيف الوضوح في الكتابة العربية.

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