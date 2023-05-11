خليل يستعيد لياقته في الخدمة الوطنية

المصدر: دبي - علي الظاهري

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خرج اللاعب الدولي السابق أحمد خليل مهاجم فريق البطائح، بالعديد من المكاسب في الفترة الماضية التي قضاها في الخدمة الوطنية خاصة على المستوى البدني بعد خسارته نحو 6 كغم، وظهر اللاعب بصورة بدنية جيدة في تدريبات الفريق قبل مباراة البطائح والنصر في الجولة الماضية والتي انتهت لصالح «الراقي» بثنائية، ومن المتوقع أن يكون أحمد خليل جاهزاً للمواجهة المصيرية والحاسمة في الجولة الختامية أمام العين غداً على استاد هزاع بن زايد، حسب تصريحات المدرب الوطني معتز عبدالله الذي أكد جاهزية اللاعب بدنياً.

وغاب أحمد خليل «31 عاماً»عن صفوف الفريق في الدور الثاني لمسابقة الدوري بسبب التحاقه بالخدمة الوطنية وعاد إلى صفوف الفريق مؤقتاً في فترة الإجازة التي حصل عليها.

ويعتبر اللاعب الحائز على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2015، من أهم عناصر الخبرة في صفوف الفريق إلى جانب الثنائي خميس إسماعيل وحبوش صالح اللذين قد يكونان ضمن خيارات المدرب معتز عبدالله في المواجهة المقبلة أمام الزعيم، وتواجد أحمد خليل في القائمة 7 مرات هذا الموسم في دوري أدنوك للمحترفين بمعدل مشاركة لمدة 196 دقيقة، كما عاد للتسجيل من خلال مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد غياب امتد نحو 729 يوماً على آخر هدف في المباريات الرسمية سجله في موسم 2021-2020 بشعار فريقه السابق شباب الأهلي، ويبلغ رصيد أهداف أحمد خليل 94 هدفاً في مسابقات المحترفين منها 84 هدفاً في الدوري.

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