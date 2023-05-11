3 مباريات في ختام «دوري أدنوك» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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ضمن مباريات الجولة 26 الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، تقام اليوم ثلاث مباريات من أجل تحسين المراكز في جدول المسابقة، بعد أن نجح شباب الأهلي في حسم اللقب ووضع النجمة الثامنة على قميصه، عقب الفوز على فريق بني ياس في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

في اللقاء الأول يستقبل خورفكان ضيفه الوصل بملعب صقر بن محمد القاسمي في تمام الساعة السادسة والربع مساءً، ويخوض كل فريق لقاء اليوم بهدف تحسين مركزه مع ختام مواجهات المسابقة، ويلعب أبناء الخور المباراة بنشوة بقائهم في المسابقة للموسم الرابع على التوالي، وكان الفريق عاد من ملعب كلباء قبل أربعة أيام بتعادل مثير بهدف لكل فريق، وهي النتيجة التي رفعت رصيد الفريق إلى 26 نقطة في المركز التاسع.

على جانب آخر، يسعى فريق الوصل إلى اقتناص النقاط الثلاث لزيادة رصيده البالغ حالياً 44 نقطة، لتعزيز حظوظه في الحصول على رابع الترتيب العام لفرق الدوري، باعتباره الأمل الأخير المتاح أمام الإمبراطور، ولكن بحسبة تبدو في كل الأحوال صعبة جداً، كونها لا تتوقف على فوزه على مضيفه خورفكان اليوم فحسب، بل حتمية فوزه أولاً، وانتظار خسارة أو تعادل الجزيرة والشارقة في مباراتيهما أمام اتحاد كلباء والنصر على التوالي في الجولة ذاتها.

مواجهة

وفي اللقاء الثاني، يلتقي الجزيرة ضيفه اتحاد كلباء عند السادسة والربع مساء اليوم على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتقديم مستوى جيد وعزف لحن ختام البطولة على إيقاع الفوز.

ويعاني صاحب الأرض معنوياً من الخسارة المفاجئة والكبيرة التي تعرض لها في الجولة السابقة أمام الظفرة 1-4، والتي تضعه أمام تحدٍ كبير للتعويض في لقاء اليوم على ملعبه ووسط جماهيره، مع رغبته في التقدم خطوة بجدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز السادس برصيد 43 نقطة، بينما يخطط الفريق الضيف لمواصلة عروضه القوية في الموسم الحالي، الذي حقق عبره نجاحاً انتزع به الإشادة من الشارع الرياضي، أمن له الحصول على المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

بدوره، يتطلع كلباء لزيادة رصيده من النقاط بعد ضمان المركز الثامن برصيد 33 نقطة، وتبدو الرغبة كبيرة في استغلال حالة عدم التوازن التي يمر بها فريق الجزيرة في الآونة الأخيرة، والعودة من أبوظبي بنتيجة الفوز، لكن المهمة لن تكون سهلة لفريق المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، خصوصاً وأن لاعبي كلباء يعلمون أن الخسارة الثقيلة التي تلقاها رفاق اللاعب علي مبخوت قبل أيام بملعب الظفرة لن يقبلوا بها ثانية، ولذلك يتوقع أن تكون المباراة مثيرة بين كلباء والجزيرة على الرغم من ابتعاد الجزيرة عن المراكز الأربعة واحتلال النمور المركز الثامن.

ذكريات

وفي لقاء الذكريات، يستضيف النصر نظيره الشارقة عند الساعة الثامنة ونصف مساءً على استاد آل مكتوم بدبي، في لقاء خارج الحسابات، لكنه مهم للفريقين للوقوف على جاهزيتهما قبل نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الأسبوع المقبل، ويحتل الشارقة المركز السابع بـ43 نقطة، وبإمكانه إنهاء موسمه في مركز أفضل في حال الفوز على العميد، الذي يحتل المركز العاشر بـ24 نقطة، وهو يطمح بدوره للظفر بالعلامة الكاملة لاستعادة المركز التاسع من خورفكان. ويفتقد النصر 4 لاعبين مهمين في التشكيلة، هم حسين مهدي وعبدالله توري، لأسباب صحية، وراشد عمر وأحمد شمبيه بسبب الإيقاف.

من جهته، يبحث الشارقة عن الفوز الغائب منذ 3 جولات عندما يحل ضيفاً على النصر، ورغم أن المباراة بعيدة عن أي حسابات، إلا أنها تمثل فرصة للفريقين لتحسين مركزيهما في الترتيب، خاصة بالنسبة للشارقة الذي تراجع للمركز السابع بسبب خسارته 8 نقاط في آخر 3 مباريات، وقويت حظوظ الشارقة في القفز للمركز الرابع بعد أن ابتسمت له الجولة 25 بخسارة منافسيه، وتأخذ المباراة طابع الندية من واقع مواجهاتهما السابقة، وآخرها في الدور الأول عندما تعادل النصر في ملعب الشارقة 1-1، ويأمل كوزمين في الظفر بالنقاط الثلاث، وانتظار نتائج مباريات شباب الأهلي، بطل الدوري، مع عجمان، والوصل مع خورفكان، والجزيرة مع اتحاد كلباء، والتي ستحدد هوية صاحب المركز الرابع.

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