سيريرو: مستقبلي مجهول مع الجزيرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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قال الجنوب أفريقي تولاني سيريرو لاعب وسط الجزيرة: إن مستقبله مجهول مع فريقه، على خلفية عدم تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مشيراً أنه لا يعرف ما سيحدث في الفترة المقبلة، وأن تركيزه في الوقت الراهن على بقية مباريات الموسم.

وعبر سيريرو «33 عاماً» في تصريحات لـ«البيان» عن فخره بفترته السابقة مع الجزيرة وقال إنه فخور بالدفاع عن شعار النادي لمدة 4 مواسم، شهدت الكثير من النجاحات والإخفاقات، ذاكراً أن هذه طبيعة كرة القدم، وأضاف: حققنا العديد من النتائج الجيدة، ووصلنا إلى منصات التتويج في المواسم السابقة، ولكن أيضاً لم يحالفنا التوفيق في عدد من المباريات والبطولات، لقد شعرنا بالسعادة في الكثير من الأوقات، وشعرنا بالإحباط كثيراً، هذه كرة القدم، لا يمكن أن تحقق باستمرار النتائج التي تتمناها، لأنك تفوز وتخسر.

احترام وأمان

واستطرد سيريرو: بالتأكيد سعيد بأنني كنت جزءاً من هذا النادي، وسعدت أكثر بالإقامة في الإمارات التي أعتبرها بلدي الثاني، لأنني وجدت فيها الكثير من الاحترام والتقدير، وقضيت بها مع عائلتي أياماً رائعة، لا يمكن إلا أن تشعر بالسعادة وأنت في بلد بها الأمن والأمان، وكل ما تحتاج إليه، والعديد من الأماكن الترفيهية، لذلك كل شخص يريد أن يعيش بالإمارات.

وأظهر لاعب وسط الجزيرة عدم رضاه على نتائج الفريق في النسخة الحالية من بطولة الدوري، ذاكراً أن النتائج لم تكن تلبي الطموحات لأن الجزيرة- حسب قوله- ناد كبير، ينافس على الألقاب فقط، وأضاف: لا نستطيع أن نلوم أحداً بعينه لأن المسؤولية جماعية، هذا أيضاً يحدث في كرة القدم.

منافس قوي

وعلق تولاني سيريرو على مباراة نصف نهائي كأس بنك أبوظبي الإسلامي أمام الشارقة وقال: لدينا اهتمام كبير بهذه البطولة حتى نحقق باللقب، سنلعب أمام منافس قوي، ولكن تركيزنا كبير من أجل بلوغ النهائي، لذلك علينا أن نبذل جهداً أكبر في التدريبات حتى نكون في قمة الجاهزية، ونحقق هدفنا في البطولة.

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