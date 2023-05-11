عبدالعزيز المازمي: مصير البطائح بأيدي لاعبيه

المصدر: دبي-علي الظاهري

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أكد عبدالعزيز المازمي مشرف فريق البطائح، أن مصيرهم بات بأيديهم بعد الفوز الأخير على حساب النصر في الجولة الماضية لدوري أدنوك للمحترفين بقيادة المدرب الوطني معتز عبدالله، مشيراً إلى أن الأخير تولى مهمة التدريب ووقع على العقد مع النادي دون قراءة البنود التي يتضمنها.

وأضاف المازمي لـ «البيان» إن المدرب المواطن يستحق الفرصة في دوري المحترفين لأن إمكانياته لا تقل عن أي مدرب أجنبي ويعمل بطريقة احترافية، متوجهاً بالشكر إلى مجلس إدارتي النادي وشركة كرة القدم على دعم الفريق والثقة التي منحوها للجهاز الفني سواء للمدرب معتز عبدالله أو المدرب سعيد شخيت، حيث سبق اللقاء الماضي اجتماع مع رئيس شركة الكرة سعيد عبيد الطنيجي وطالبهم باللعب بأريحية بعيداً عن الضغوطات، كما تم عرض فيديو قبل المباراة لتحفيز اللاعبين، مما انعكس إيجاباً على الفريق قبل الجولة الختامية.

عمل متكامل

وكشف المازمي أن المدرب سعيد شخيت لم يرحل عن الفريق ولم يتم الاستغناء عن خدماته، بل ما زال على رأس الجهاز الفني رغم وجود المدرب معتز عبدالله، حيث يكمل كل واحد منهما العمل مع الآخر وسط أجواء مفعمة بالإيجابية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات لدى الطرفين، آملاً العودة بالفوز الثمين من معقل الزعيم غداً وتحقيق مهمة البقاء في الجولة الختامية رغم صعوبة المباراة.

جدية عالية

وأشاد مشرف فريق البطائح، بمجهود المدرب معتز عبدالله والذي يتميز بالجدية العالية والشغف الكبير في عملية التدريب إضافة إلى الثقة المتبادلة مع اللاعبين، موضحاً أن المدرب طلب عدم الاستغناء عن أي عنصر في الجهاز الفني من أجل الاستفادة من كل الخبرات.

ولفت المازمي إلى أن اللاعب أحمد خليل حالياً في فترة إجازة من الخدمة الوطنية وحرص الفريق على استثمار وجوده في الجولة الأخيرة أمام العين، وأبدى رغبة كبيرة بالمشاركة مع زملائه في الفريق، متمنياً أن يحالفه التوفيق في الجولة الحاسمة والأخيرة بعد النتيجة الإيجابية في الجولة الماضية.

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