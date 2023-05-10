دوري أدنوك للمحترفين.. الجولة 26 تحسم "سباق البقاء" بين البطائح ودبا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع حسم شباب الأهلي للقب النسخة الحالية من دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين، بالجولة قبل الأخيرة، سيكون معظم الاهتمام في الجولة 26 الأخيرة من المسابقة منصبا على معرفة هوية ثاني الفرق الهابطة لدوري الدرجة الأولى بعد تأكد هبوط الظفرة.

وتنطلق فعاليات الجولة الأخيرة غدا الخميس، وتقام على مدار 3 أيام، وتحسم الجولة السباق الدائر بين البطائح ودبا على تجنب الهبوط.

ويحل البطائح الثاني عشر (21 نقطة)، ضيفا على العين الثاني (51 نقطة) في استاد هزاع بن زايد بعد غد الجمعة، ويأمل البطائح في تحقيق الفوز، وانتظار نتيجة مباراة دبا الثالث عشر (19 نقطة) مع الظفرة الرابع عشر الأخير (11 نقطة)، المقررة في اليوم نفسه على ملعب دبا.

ويتساوى الفريقان في نتيجة المواجهات المباشرة فيما بينهما ما يجعل الحسابات الخاصة ببقاء أحدهما وهبوط الآخر في غاية التعقيد، حيث فاز دبا على البطائح بالدور الأول 1-0، وفاز البطائح بنفس النتيجة في الدور الثاني.

ويأمل البطائح في الفوز على العين لضمان البقاء، بغض النظر عن نتيجة دبا أمام الظفرة، وهو ما يمكن أن يحدث أيضا حال التعادل مع العين وخسارة دبا أيضا، فيما يأمل العين بالحفاظ على الوصافة، خاصة وأنه ضمن التأهل مباشرة إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للموسم القادم، بصفته بطلا للنسخة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، ويتأهل شباب الأهلي بطل النسخة الحالية عبر الدور الفاصل.

وبالنسبة لفريق دبا، لن يكون أمامه سوى الفوز على الظفرة، وتعثر البطائح أمام العين سواء بالتعادل أو الخسارة، ليضمن البقاء.

ويشهد اليوم الأخير من هذه الجولة (السبت) لقاء شباب الأهلي مع عجمان الرابع (44 نقطة) على استاد راشد في دبي، بعدما توج شباب الأهلي بطلا للمرة الثامنة في تاريخه، والرابعة في عصر الاحتراف، بغض النظر عن نتيجة اللقاء.

وبالجولة ذاتها، يلتقي غدا الخميس فريق الجزيرة السادس (43 نقطة) مع اتحاد كلباء الثامن (33 نقطة) وكلاهما يرغب في الفوز لتحقيق مركز أفضل، ويستضيف خورفكان التاسع (25 نقطة) فريق الوصل الخامس (44 نقطة) على استاد صقر بن محمد القاسمي، ويطمح أصحاب الأرض في الارتقاء لمركز أفضل، وكذلك الوصل الذي يسعى لإنهاء الموسم بالمربع الذهبي.

ويلتقي باليوم نفسه النصر العاشر (24 نقطة) مع الشارقة السابع ( 43 نقطة) على استاد آل مكتوم، ويطمح أصحاب الأرض في التقدم لمركز أفضل، بعد موسم لم تكن نتائجه متوقعة للفريق، فيما يأمل الشارقة بمركز أفضل أيضا، علما بأنه ضمن التأهل للدور الفاصل المؤهل لدوري أبطال آسيا بصفته بطلا لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويلتقي بعد غد أيضا الوحدة الثالث (51 نقطة) مع بني ياس الحادي عشر ( 23 نقطة) على استاد آل نهيان، ويأمل الوحدة في إنهاء الموسم بمركزه أو الوصافة حال تعثر العين، فيما بني ياس بمركز أفضل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز