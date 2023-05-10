راشد عيسى.. العمر مجرد رقم

المصدر: حتا – محمد فضل

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خطف راشد عيسى الفلاسي، نجم فريق حتا، صاحب الـ33 عاماً، الأضواء من الجميع بمستوى رائع، وقاد فريقه إلى حجز ورقة الصعود الأولى إلى دوري المحترفين بعد أداء مميز وتسجيله ثلاثية في مرمى الرمس، ليصل النجم المخضرم بفريقه وجماهيره إلى دوري «اللعب مع الكبار». ما قدمه نجم حتا أثبت أن العمر مجرد رقم، وأن الذهب الأصلي لا يصدأ مهما مر عليه الزمن.

راشد عيسى قائد حقيقي على أرضية الملعب، قادر على ضبط «رتم» لاعبي الفريق، لديه روح قتالية وعلاقة احترام ومحبة مع كل لاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري، وحتى جماهير النادي، هداف كبير، وأهدافه العشرة تشهد له، وتجعله يجلس على عرش صدارة الهدافين المواطنين عن جدارة، لافتاً إلى أن أهدافه التي أحرزها ما هي إلا تتويج لجهود زملائه على أرضية الملعب.

وأكد راشد عيسى أن سر التفوق يكمن في منظومة الفريق كلها، وفي شخصية المدرب عبدالله مسفر، الذي يمتلك خبرات كبيرة قادته إلى تحقيق حُلم الصعود مع حتا، مبدياً فرحته بقيادة «الإعصار» إلى تحقيق الإنجاز التاريخي، متمنياً رفع درع الدوري، بعد ضمان ورقة الصعود الأولى.

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