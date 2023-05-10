«الهواة».. المفاجآت تشعل الأمتار الأخيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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اشتعل الصراع على الوصافة في دوري الهواة بعد أن حملت مباريات الأسبوع 32 مفاجأة سارة لجمهور فريق الإمارات وصادمة لعشاق دبا الفجيرة، وعقب حسم الإعصار الحتاوي لبطاقة الصعود الأولى ووصوله إلى النقطة 71، اتجهت الأنظار إلى المركز الثاني المؤهل إلى دوري المحترفين، والذي يشهد صراعاً مباشراً بين الإمارات الوصيف «65 نقطة» ودبا الحصن الثالث «64 نقطة» والذي ربما ندم لاعبوه وجمهوره كثيراً بعد تنازل الفريق عن وصافة الترتيب للصقور بعد التعادل الخاسر أمام مسافي بهدف، الذي أسهم في إشعال وصافة الدوري مرتين هذا الموسم ، ففي المرة الأولى تمكن مسافي من تحقيق الفوز على الإمارات قبل أربع جولات وأزاحه وقتها عن المركز الثاني ليستغل الحصن هزيمة الصقور ويقبل الهدية ويتربع على المركز الثاني ويقترب كثيراً من مرافقة حتا لدوري الأضواء، لكن مسافي عاد وأذاق الحصن من الكأس نفسها بعد نهاية المباراة أول من أمس على وقع التعادل بهدف، وهى النتيجة التي منحت الإمارات الوصافة مجدداً بعد الفوز على العربي بنتيجة 4 - 1، ليكون الصقور الأقرب للعودة لدوري المحترفين لكن بشرط تحقيق الفوز على جاره الرمس وانتظار خسارة الحصن أمام مصفوت والذي تفوق عليه ذهاباً، أما إذا عاد الحصن من ملعب مصفوت بنتيجة إيجابية فإن أمر البطاقة الثانية المؤهلة لدوري الكبار سيتأجل حتى الجولة الأخيرة التي تلعب يوم 21 الجاري، ويواجه الصقور كلاً من الرمس وفرسان هيسبانيا في بقية مبارياته ، بينما يلتقي دبا الحصن بمصفوت والذيد.

أول الهابطين

وبات فريق بينونة أول الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية بعد هزيمته أمام الحمرية بثنائية ليتجمد رصيد الفريق عند 15 نقطة وحتى لو قدر له الفوز على مسافي ومصفوت فلن ينجو من الهبوط ، وسيكون صراع البقاء منحصراً بين سيتي صاحب المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة وهيسبانيا برصيد 19 نقطة في المركز السادس عشر.

الأسبوع 33

تقام مباريات الأسبوع 33 قبل الأخير في توقيت واحد يوم الأحد المقبل إذ يلاقي حتا خارج الديار فريق فرسان هيسبانيا، الرمس والإمارات، مصفوت ودبا الحصن، مسافي وبينونة، الذيد والفجيرة، العربي وغلف اف سي، العروبة وسيتي، الحمرية والجزيرة الحمراء.

انفراد

انفرد البرازيلي ديغو فارياس محترف الإمارات بصدارة الهدافين برصيد 22 هدفاً يليه الصربي فيليب لاعب العروبة، ويمتلك ثلاثة لاعبين رصيد 17 هدفاً هم فارس الجابري «العربي»، ومحمد ديوب «غلف إف سي» وليثيري سيلفا «الإمارات».

ثناء

وامتدح المدرب الوطني محمد الجالبوت مدرب فريق الإمارات أداء لاعبيه أمام العربي وذلك عقب الفوز العريض برباعية، مشيراً إلى أن اللاعبين كانوا في الموعد، لافتاً إلى أن المهمة لم تكتمل وأمام الصقور 180 دقيقة في غاية الصعوبة ولابد من تحقيق الانتصار على الرمس وفرسان هيسبانيا، وعدم النظر لنتائج الفرق الأخرى خصوصاً وأن مصير الإمارات بات بيد لاعبيه ويجب على اللاعبين تحقيق حلم العودة من جديد لدوري المحترفين.

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