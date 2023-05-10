فرسان الأردن بطل «النخبة للناشئين»

المصدر: دبي-البيان

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فاز فريق فرسان الأردن بلقب النسخة الأولى من بطولة (كأس النخبة العربية) لكرة القدم للناشئين تحت 15 سنة، التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة دلتا واستضاف فعالياتها نادي النصر الرياضي، والتي تعد الأولى من نوعها التي جمعت فرق المراحل السنية من مختلف الدول العربية، وشارك فيها 16 فريقاً من 6 دول عربية.

وتوج الفائزين أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي وعادل محمد شاكري عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، حيث تسلم فريق فرسان الأردن كأس البطولة والميداليات الذهبية بعدما فاز على فريق الصفاء اللبناني في المباراة النهائية بنتيجة 4-0، ليأتي فريق الصفاء اللبناني في المركز الثاني ويتسلم الميداليات الفضية، فيما حل فريق الوصل في المركز الثالث، وفي ختام الحفل تم تكريم الفرق المشاركة وتسليم الهدايا التذكارية.

وأقيمت 32 مباراة في البطولة تنافس فيها 16 فريقاً من مختلف الدول العربية، هم: النصر وشباب الأهلي والوصل وحتا والوحدة ودبي سيتي وامباير والفرسان من الإمارات، والصفاء وطرابلس من لبنان، والحسين إربد وعَمَّان والفرسان من الأردن، والترجي الرياضي الجرجيسي من تونس والعربي من الكويت والمرخية من قطر.

استراتيجية

وتأتي هذه البطولة في إطار الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي في الجانب المتعلق بتطوير المواهب الرياضية وجذب القطاع الخاص كشريك أساسي في تطوير الرياضة من خلال تنظيم فعاليات رياضية دولية لها تأثير على برامج تطوير الناشئين وتطوير السياحة الرياضية بدبي.

وأقيمت البطولة وفقاً لقواعد ولوائح الفيفا واتحاد الإمارات لكرة القدم، كما تم اختيار فرق البطولة بدقة حيث تم اختيار ثمانية فرق محلية في مواجهة ثمانية فرق عربية، لإعطاء الفرصة للاعبي أندية الدولة لمواجهة جميع الفرق الأخرى والاحتكاك مع مهارات جديدة، بحيث يلعب كل فريق محلي مع فريق عربي من خارج الدولة.

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