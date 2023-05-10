شباب الأهلي يحتفل بدرع تحت 21 سنة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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احتفل لاعبو شباب الأهلي بلقب جديد في كرة القدم، بعدما أكدوا أحقيتهم بالتتويج بدوري المحترفين تحت 21 سنة للموسم الثالث على التوالي، عقب الفوز على ضيفهم بني ياس 3 - 0، في المباراة،التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة 25 قبل الأخيرة من المسابقة.

ورفع «فرسان دبي» رصيدهم إلى 58 نقطة، معززاً صدارته، وبفارق 6 نقاط عن الشارقة، والذي حل في المركز الثاني، مع تبقي جولة واحدة على نهاية المسابقة، بينما توقف رصيد بني ياس، عند النقطة 14 في المركز الأخير.

حسم

وحسم «فرسان دبي» اللقب قبل حتى مواجهة بني ياس، بعدما تعادل الشارقة ودبا الفجيرة 1-1، في الجولة 25، ليؤكد شباب الأهلي أحقيته باللقب، بصرف النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة، لتفوقه في المواجهات المباشرة على الشارقة بالفوز بمجموع مواجهتي الدورين الأول والثاني للدوري بنتيجة 7 - 3.

وكان شباب الأهلي قد احتفل الأحد الماضي بحسم درع دوري أدنوك للمحترفين، ليؤكد «فرسان دبي» تفوقهم في مسابقات كرة القدم هذا الموسم، بعدما سبق وحققوا بطولتي دوري وكأس تحت 17 سنة، وكأس تحت 16 سنة، ودوري تحت 15 سنة (أ)، ودوري تحت 14 سنة (أ)، وكأس تحت 14 سنة، ودوري تحت 13 سنة (ب)، ودوري تحت 12 سنة (ب)، ودوري تحت 11 سنة (ب)، إلى جانب التتويج بكأس الشباب تحت 21 عاماً، والحصول على المركز الثاني في مسابقات دوري تحت 16 سنة، ودوري تحت 13 سنة (أ)، ودوري تحت 12 سنة (أ).

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