إيسايلا: عائلتي تحدد مستقبلي مع بني ياس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس أنه ينتظر المباراة الأخيرة للسماوي في دوري أدنوك للمحترفين مع الوحدة للجلوس مع عائلته ووكيل أعماله لتحديد مستقبله، ومناقشة العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

وينتهي عقد إيسايلا مع بني ياس في شهر يونيو المقبل، وعقب نهاية الموسم الحالي بعد 3 مواسم قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق الأول.

وقال إيسايلا تعليقاً على مستقبله في ظل نهاية عقده مع بني ياس: «عقدي ينتهي مع بني ياس في شهر يونيو المقبل، وما زالت أمامنا مباراة أخرى في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين أمام الوحدة، وبعد ذلك سأجلس مع عائلتي، ووكيل أعمالي لتحديد مستقبلي».

وأضاف: «بالتأكيد هناك بعض العروض، التي تلقيتها، ولكني لم أحسم قراري، وسأنتظر حتى انتهاء المباريات والعقد لاتخاذ القرار المناسب».

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وكان إيسايلا قد تولى مهمة المدير الفني لفريق الكرة ببني ياس مطلع موسم 2020 - 2021، ولمدة موسم واحد، وجدد له النادي عقده لمدة موسمين إضافيين، ونجح في موسمه الأول مع الفريق في احتلال وصافة دوري المحترفين، بعد منافسة على اللقب مع الجزيرة، وفي الموسم الثاني له مع السماوي احتل الفريق المركز التاسع، ثم المركز الـ 11 في الموسم الحالي، الذي يوشك على الانتهاء.

وقاد إيسايلا بني ياس في 77 مباراة في الدوري، حقق خلالها الفريق الفوز في 30 مباراة، وبنسبة فوز 38.9 %، وتعادل في 18 مباراة، وخسر في 29 مباراة.

وأعرب إيسايلا عن حزنه لإصابة المدافع حسن المحرمي بالرباط الصليبي للمرة الثالثة في مسيرته، وقال: «في مباراة شباب الأهلي كانت إحدى عيني سعيدة بعودة المهاجم رافائيل إلياس، بعد شفائه من الإصابة الطويلة في اليد، ولكن في الوقت نفسه العين الأخرى حزينة لإصابة المحرمي بالرباط الصليبي، وأتمنى له الشفاء والعودة بشكل أقوى في أسرع وقت».

وحرص إيسايلا على تقديم التهنئة لشباب الأهلي على تتويجه بلقب دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن شباب الأهلي استحق الفوز باللقب، لأنه كان الفريق الأفضل على مدار الموسم، وأثبتوا مباراة تلو الأخرى أنهم الأحق بالبطولة.

وقال: إن بني ياس قدم مباراة تكتيكية، ولكن الفريق تراجع للخلف في شوط المباراة الثاني، مما مكن شباب الأهلي من تحويل تأخره إلى فوز.

وشدد على أن بني ياس لعب بشكل قوي في المباريات الأخيرة احتراماً لذاته، وليس بعد ضمان بقائه رسمياً عقب تعادل دبا الفجيرة، وأن المباريات الكبيرة تساعد على تقديم أداء جيد.

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