تدخلات إيجابية وسلبية لـ«الفار» في الإنذارات والطرد

المصدر: دبي - البيان

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شهدت مباريات الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، العديد من تدخلات تقنية الفيديو، بعضها جاء إيجابياً والبعض الآخر سلبياً، خصوصاً في الحالات الخطيرة التي تستوجب إنذار أو طرد أحد اللاعبين، ولعل أبرز تلك الحالات، كان استحقاق أحمد عبدالله جشك لاعب اتحاد كلباء، الطرد في مباراة فريقه أمام خورفكان، وليس مجرد حصوله على إنذار، وكان على تقنية الفيديو، التدخل لطرد اللاعب في الدقيقة 36.

إيجابية

أما من أبرز الحالات الإيجابية، فكان تدخل تقنية الفيديو، لإلغاء طرد جاستون سواريز لاعب بني ياس، في الوقت بدل الضائع للشوط الأول من مباراة فريقه أمام شباب الأهلي، لأن زاوية رؤية حكم المباراة أحمد عيسى درويش، صعبة وتوحي بتدخل خطير من لاعب بني ياس على قدم أحمد نور الله لاعب شباب الأهلي.

شكوك

كما كانت هناك شكوك حول وجود أخطاء أخرى مؤثرة للحكام أو لتقنية الفيديو، ومنها ركلة الجزاء المحتسبة للوصل أمام العين، والتي تدور الشكوك حول صحتها لوجود دفع من لاعب الوصل للاعب العين قبل لمسه للكرة، وكذلك طرد ميرال مدافع عجمان أمام الوحدة، فيما حصل أحمد شامبيه حارس النصر، وألكسندر لاعب الوصل، على طردين مستحقين، واحتُسبت ركلتا جزاء صحيحتان للعين أمام الوصل، وللوحدة أمام عجمان.

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