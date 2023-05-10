يوسف عبد العزيز: شباب الأهلي استحق درع الدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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هنّأ يوسف عبدالعزيز لاعب الجزيرة والمنتخب الوطني السابق، شباب الأهلي بفوزه باللقب الثامن في تاريخ الدوري، بعد حسمه درع دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على مضيفه بني ياس 2 - 1، في الجولة 25 قبل جولة أخيرة على نهاية المسابقة، وأكد أن «فرسان دبي» استحقوا اللقب عن جدارة، لأنهم كانوا الأفضل طوال الدور الثاني، ونجحوا في الخروج بنتائج إيجابية أمام منافسيهم المباشرين، وهو ما خفف عنهم ضغوط المنافسة في الجولات الأخيرة الحاسمة من عمر الدوري.

وقال عبد العزيز إن تتويج شباب الأهلي بدرع الدوري، كان مسألة وقت فقط لا غير، والجميع كان يعلم ذلك، بعدما خدم نفسه بنفسه، وفي الوقت نفسه، لم يستفد مطاردوه من تعثر الفريق بالتعادل مع النصر والوصل بنتيجة واحدة 2-2 في الجولتين 23 و24، وجاء الانتصار على بني ياس، متوقعاً قبل الجولة 25، للروح القتالية وجماعية الأداء المعروفة عن لاعبي شباب الأهلي في المواجهات الحاسمة، والتي ساعدتهم على التعادل في الدور الثاني خارج أرضهم، مع منافسيهم المباشرين العين والوحدة بنتيجة واحدة 1-1، والشارقة 0-0، والفوز على الجزيرة 3 - 2.

مزيج ناجح

وأشار يوسف عبد العزيز إلى أن شباب الأهلي، مر بالعديد من الصعوبات أغلب فترات الدوري، ولعب العديد من المباريات بنقص في بعض المراكز، ومع هذا نجح في تصدر البطولة معظم جولات الدور الثاني، لأنه فريق يمتلك بدلاء على نفس مستوى اللاعبين الأساسيين، ولذا لم يشعر أحد بأي تأثيرات سلبية على جماعية أداء الفريق حال إصابة أي عنصر رئيسي، وشدد على أن البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الفريق، أثبت كفاءته، ونجح في صنع مزيج جيد صنع الفارق، بعدما جمع بين اللاعبين أصحاب الخبرة مثل وليد عباس ومحمد مرزوق ويوسف جابر، ومجموعة من الشباب مثل يحيى الغساني ويوري سيزار وحارب عبد الله.

وأضاف إن جارديم أجاد التعامل مع كافة مراحل المسابقة، وسخر خبرته الكبيرة لخدمة الفريق بالشكل الأمثل، على الرغم أن أجانب شباب الأهلي ليسوا الأفضل على المستوى الفردي في دوري هذا الموسم، ولكنهم على المستوى الجماعي، أضافوا الكثير إلى الفريق، بالإضافة لتميز بعض اللاعبين مثل يحيى الغساني، والذي صنع نجومية فريدة مع الفريق هذا الموسم، رغم إنه لم يبدأ الموسم بشكل أساسي، وبالطبع وقف وراء هذا الإنجاز فريق عمل إداري على أعلى مستوى، وتمكن من قيادة الفريق للوصول إلى منصة تتويج الدوري.

صراع الهروب

بالنسبة لصراع تجنب مرافقة الظفرة إلى دوري الدرجة الأولى، أكد لاعب الأبيض الأسبق أن فرصة دبا الفجيرة الأقرب للبقاء في دوري أدنوك للمحترفين على ضوء نتائج الفريق في الجولات الأخيرة، إذ لم يخسر الفريق آخر 7 جولات، ولديه مواجهة من المفترض أنها أسهل من منافسه البطائح، عندما يستضيف الظفرة في الجولة 26 الأخيرة للدوري، خاصة وأن الظفرة تأكد هبوطه منذ فترة طويلة، وستكون تلك المباراة في غاية الأهمية لدبا الفجيرة، والمطالب خلالها بالفوز فقط، على أمل تعثر البطائح، والذي تنتظره مباراة في غاية الصعوبة أمام مستضيفه العين في الجولة الأخيرة.

أما عن ظهور بقية الأندية في مباريات الجولة 25، أوضح لاعب الجزيرة السابق، أن أغلب الأندية باستثناء الوحدة والعين والنصر، لعبت دون ضغوط صراع القمة أو الهبوط، ولذا جاء أداءها جيداً وقدمت كرة جميلة، واستمتعت الجماهير بأداء قوي من الوصل أمام العين، وبني ياس أمام شباب الأهلي، وبلقاء اتحاد كلباء وخورفكان، وتحرر الظفرة من الضغوط، وقدم مباراة جيدة أمام الجزيرة، وحقق فوزاً بنتيجة كبيرة، وهو انتصار معنوي مهم، وبحث عنه الفريق طويلاً في الدور الثاني، إلا إنه تحقق في الوقت الضائع، وبعدما تأكد هبوط الفريق، ليبدأ رحلة كفاح العودة إلى المحترفين في الموسم المقبل.

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