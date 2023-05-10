حسن إسماعيل: عودة ماجد ناصر مفاجأة في توقيت مثالي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بارك حسن إسماعيل مشرف حراس كرة القدم في نادي الشارقة ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، لشباب الأهلي التتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين، مشيداً بالدور الذي لعبه ماجد ناصر حارس مرمى الفريق، في منح زملائه المدافعين الثقة والاطمئنان في مواجهة بني ياس بالجولة 25 للدوري.

وقال: «عودة ماجد ناصر، كانت مفاجأة للجميع، وفي توقيت مثالي بعدما سبق وكشف عن غيابه حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، ولعبت عودته دوراً مهماً في قيادة الفريق إلى تحقيق الانتصار في مواجهة صعبة، وكان يحتاج شباب الأهلي نقاطها للتتويج بدرع الدوري، لأن ماجد، ليس مجرد حارس، ولكنه قائد مميز بخبرات عالية، ويعطي وجوده في الملعب، ثقة كبيرة لبقية لاعبي الفريق».

ثناء

كما أشاد حسن إسماعيل، بأداء فهد الظنحاني حارس بني ياس، وخالد السناني حارس الوصل، وقال: «الظنحاني والسناني، دافعا عن مرمى فريقيهما ببسالة، وأنقذا بني ياس والوصل، من العديد من الأهداف المؤكدة، والسناني، تميز بتصديه لركلة جزاء سددها لابا كودجو مهاجم العين، وكذلك تميز زايد أحمد حارس البطائح، وساهم في خروج فريقه بالفوز على النصر».

تحدث مشرف حراس كرة القدم في نادي الشارقة، عن حالة طرد أحمد شامبيه حارس النصر أمام البطائح، قائلاً: «شامبيه، تسرع في الخروج في مرماه ومنطقة جزاء النصر، والحارس في مثل تلك الحالات، يكون عليه الصبر، طالما المهاجم استلم الكرة خارج منطقة الجزاء، ولا يخرج من منطقته إلا إذا كان واثقاً 100% من قدرته في الحصول على الكرة ومنع المهاجم من الانفراد والتسجيل دون ارتكاب الحارس لأي أخطاء».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز