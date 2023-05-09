«الظاهرة» يكرم اللاعبين بعد الصعود لدوري «الثانية»

المصدر: أبوظبي – البيان

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كرم مجلس إدارة نادي الظاهرة الرياضي، الفريق الأول لكرة القدم بمناسبة تأهله إلى الدرجة الثانية، في أول موسم له بالدرجة الثالثة في احتفالية رائعة، في مقر النادي بمنطقة سويحان بأبوظبي، بحضور خليفة النعيمي الرئيس التنفيذي، وراشد النعيمي مدير النادي، حيث تم تسليم الفريق بجهازيه الإداري والفني واللاعبين الميداليات الفضية.

وقال خليفة النعيمي إن هذا النجاح في أول موسم للفريق بالمسابقات الرسمية جاء نتيجة لتعاون الجميع ولروح الفريق الواحد التي استهل بها «الظاهرة» الموسم واستمر محافظاً عليها حتى النهاية.

وأضاف: بدايتنا كانت بسيطة عبر الدورات الرمضانية، ومن ثم الانضمام لأندية اتحاد الكرة عبر بوابة أندية الدرجة الثالثة، والتأهل إلى الدرجة الثانية الذي يمثل خطوة جيدة في مشوار طويل ينتظر الفريق في المواسم المقبلة، وهدفنا كإدارة هو تواجد الفريق الدائم على منصات التتويج، نهنئ اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وثقتنا كبيرة في أن القادم سيكون حافلاً بالتميز.

تحضير

من جهته قال راشد النعيمي: منذ البداية كان هدفنا التأهل إلى الدرجة الثانية، وحققنا ما عملنا من أجله، وطموحاتنا كبيرة جداً، ونخطط إلى مواصلة الصعود وصولاً إلى دوري المحترفين.

وأكد مدير النادي أن الفريق سيستعد جيداً، للموسم الجديد الذي يأمل الاحتفال في نهايته بالتأهل إلى الدرجة الأولى، وسيقام معسكر داخلي في إطار الاستعداد للموسم الجديد، كما سيتم تدعيم الفريق بعدد من العناصر المميزة تماشياً مع متطلبات المرحلة، بينما سنحافظ على الاستقرار الفني باستمرار الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي خالد هيدان.

وقدم راشد النعيمي شكره للجهازين الفني والإداري واللاعبين، على ما بذلوه من جهد خلال الموسم، مبيناً أن الموسم جاء بدون صعوبات رغم قوة المنافسين وخبراتهم.

أما خالد هيدان مدرب الفريق فقدم شكره إلى إدارة النادي على توفيرها سبل النجاح والأجواء الإيجابية التي ساعدت على التميز، وأعتبر أن بلوغ الدرجة الثانية لم يكن سهلاً خاصة في وجود منافسين متمرسين، لكن بمجهودات الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين تحقق الهدف المنشود.

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