دبي تستضيف الدورة الأولى من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي

المصدر: وام

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تنطلق فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي (ESMC) يومي 13 و14 مايو 2023، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنظمه جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل (ESRSM) في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية MBRU.

ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء في مجال الطب والرياضة من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجال الرياضة والطب الرياضي وإعادة تأهيل الإصابات الرياضية وجراحة العظام، ومن المتوقع أن يستضيف أكثر من 500 مشارك من 30 جنسية مختلفة و13 دولة حول العالم من كبار المتخصصين في مجالات الطب والرياضة والعلوم وغيرها.

ويجمع المؤتمر خبراء من أنحاء العالم كافة لمناقشة أحدث الدراسات والبراهين الطبية القائمة على الأدلة في تخصص الطب والأداء الرياضي وإعادة تأهيل الإصابات الرياضية إضافة لجراحة العظام في الإصابات الرياضية وغيرها من المواضيع المختلفة والمستحدثة في هذه المجالات، ويتضمن المؤتمر مشاركة 43 متحدثاً ضمن 13 جلسة حوارية و40 محاضرة بالإضافة إلى ورشتي عمل في إعادة تأهيل الإصابات الرياضية.

وأعرب الدكتور عبد الله الرحومي رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل (ESRSM) رئيس المؤتمر عن شكره لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه الكريم للمؤتمر، وللهيئة العامة للرياضة، واتحاد الإمارات لكرة القدم، واللجنة البارالمبية وشرطة دبي، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وكذلك الجمعيات الدولية ومختلف القطاعات الداعمة للمؤتمر والتي تهدف إلى تعزيز رعاية الرياضيين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

ويسلط المؤتمر الضوء على أهمية العلوم الرياضية في تحسين جودة الحياة، وعلى آخر المستجدات في الطب الرياضي، و"علم ما فوق الجينات"، الرياضة النسائية، طب كرة القدم، العلاجات التداخلية والطب التجديدي بما فيه الخلايا الجذعية إضافة لمواضيع أخرى تعد ذات أهمية بالغة للرياضة والرياضيين مثل فحوصات تطوير الأداء، التغذية الرياضية، وعلم النفس الرياضي.

وقالت الدكتورة كيت جوردان، عضو اللجنة التنظيمية لمؤتمر الإمارات للطب الرياضي رئيسة اللجنة العلمية لجمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، إن مؤتمر الإمارات للطب الرياضي في دورته الأولى يقدم أجندة غنية تناقش العديد من المواضيع التي تجذب مجموعة واسعة من المهتمين من أطباء ورياضيين ممن لديهم الرغبة في تعزيز معارفهم وخبراتهم فيما يتعلق بالصحة والرياضة.

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