تتويج «الفرسان» باستاد راشد السبت

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلنت رابطة المحترفين، مواعيد مباريات الجولة 26 الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، التي تختتم بمواجهة واحدة في السابعة و35 دقيقة مساء السبت المقبل، ويلتقي فيها شباب الأهلي مع عجمان، باستاد راشد، ويتم في نهايتها إجراء مراسم تتويج شباب الأهلي بدرع الدوري.

كما تم تحديد موعد مباريات نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما تم اختيار استاد آل نهيان، لاستضافة النهائي27 الجاري، ويلتقي يوم 17 الجاري في ذهاب نصف نهائي الكأس، العين مع النصر باستاد هزاع بن زايد، فيما يلعب الجزيرة مع الشارقة في اليوم التالي باستاد محمد بن زايد،

ويلتقي النصر مع العين في مباراة الإياب 21 الجاري باستاد آل مكتوم، والشارقة مع الجزيرة باليوم التالي باستاد الشارقة. وتقام مباريات الجولة 26 للدوري، على مدار 3 أيام، ويلتقي في السادسة والربع مساء الخميس، الجزيرة مع كلباء، باستاد محمد بن زايد، وخورفكان مع الوصل، باستاد صقر بن محمد القاسمي، ويلعب النصر مع الشارقة في الثامنة والنصف مساء اليوم نفسه باستاد آل مكتوم.

وتقام 3 مباريات في السادسة والربع مساء الجمعة، تحسم نتيجتها صراع الهبوط بين البطائح ودبا، بالإضافة إلى صراع وصافة الدوري بين الوحدة والعين، وتجمع المباريات الثلاث العين مع البطائح باستاد هزاع بن زايد، ودبا الفجيرة مع الظفرة باستاد دبا الفجيرة، والوحدة مع بني ياس باستاد آل نهيان، وتختتم الجولة بمواجهة التتويج بين شباب الأهلي وعجمان السبت.

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