جارديم: حققنا لقباً مهماً ولاعبونا الأفضل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعرب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، عن سعادته بحسم الفريق لدرع دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، قبل جولة من نهاية المسابقة، وقال: «حققنا لقباً مهماً، وهو نتاج عمل طويل مدته 9 أشهر، وانتهى بوصول الفريق إلى أن يكون أفضل ناد في الإمارات، بعد حسمه للقب الدوري، المسابقة الأقوى، وأبارك للمجموعة التي عملت معي من بداية الموسم إلى آخره، في مقدمتهم اللاعبون، وهم صناع الفرحة، وأثبتوا أنهم مميزون، والأحق بالدوري، بعدما استبعدنا الكثير في بداية الموسم، من دائرة المرشحين للفوز بالدوري، ورشح أندية أخرى مثل العين والشارقة والجزيرة».

وأضاف: «في بداية الموسم، لم تكن لنا الأفضلية، وكل من هم خارج نادي شباب الأهلي، رشح آخرين للفوز بالدوري، نتيجة مشاكل كبيرة واجهها فريقنا في الموسم الماضي، وبناءً على التعاقدات مع اللاعبين، وتعثرنا في بداية الموسم، وهو أمر ساعدنا على اللقب دون أي ضغوط، ولكني لم أقل يوماً إننا غير مرشحين، ورغم تجدد الشكوك لدى البعض بإمكانية عدم فوزنا باللقب بعد التعثر بالتعادل في الجولتين 23 و24، إلا أن ثقتنا في أنفسنا كانت كبيرة، وكنا واثقين أننا سنفوز بالدوري، وأن الوصول للقب مسألة وقت».

بداية

وأضاف: «اليوم أثبتنا أننا فريق كبير ونستحق اللقب، بعدما تجاوزنا عثرة البداية في موسم صعب وقوي، وقدمنا أداءً جيداً، وحققنا نتائج إيجابية، حتى إننا لم نخسر أي مباراة منذ خسارتنا من بني ياس في ديسمبر 2022، ومن شاهد مباراتنا أمام بني ياس، يدرك أننا نمتلك شخصية البطل».

وعن علاقته مع لاعبي شباب الأهلي، ومستقبله مع الفريق في الموسم المقبل، قال جارديم: «علاقتي رائعة بلاعبي شباب الأهلي، وأحياناً أكون أباً لهم، وأحياناً أخرى أكون صديقاً، وأنا أحفزهم دائماً لتحقيق الفوز، وساهمت في تطوير عقليتهم، ليصبح تركيزهم الأكبر على تحقيق الفوز، ومن السابق الحديث عن مستقبلي مع النادي، وإن كنت سبق وتحدثت مع إدارة شباب الأهلي، حول المطلوب للمستقبل، ولا يزال هناك فترة في عقدي، وبعد نهاية مبارياتنا هذا الموسم، سيكون هناك اجتماع آخر مع إدارة النادي».

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