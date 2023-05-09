محمد بن ثعلوب الدرعي يهنئ شباب الأهلي

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تقدم محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، بالتهنئة والتبريكات إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي شباب الأهلي دبي بمناسبة تتويج فريق النادي الأول لكرة القدم بلقب بطولة دوري أدنوك لأندية المحترفين لموسم 2022 – 2023، والذي جاء ترجمة للجهود الإدارية والفنية والوقفة الجماهيرية طيلة الموسم، في ظل الدعم الذي يجده النادي العريق من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس النادي.

وثمن الدرعي الدعم المتواصل من القيادة العليا للنادي، ما ساهم في الطفرة الفنية لفريق القلعة الرياضية الكبيرة، ما ساعده في بلوغ منصة التتويج الذهبية استثماراً للقاعدة العريضة للفريق الأول، واختتم التهنئة والتبريكات لرئاسة وإدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني والإداري والجمهور، والأمنيات لكافة الفرق التي قدمت موسماً استثنائياً دعماً لجهود الرابطة.

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