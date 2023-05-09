أبطال شباب الأهلي يهدون اللقب إلى محمد بن راشد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أهدى لاعبو شباب الأهلي، إنجاز الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرئيس الفخري لنادي شباب الأهلي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، نائب رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي.

كما أهدى «فرسان دبي»، اللقب الثامن في الدوري الإماراتي، إلى أعضاء مجلسي إدارة النادي، وشركة شباب الأهلي لكرة القدم، وفي مقدمهم معالي خليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وإلى جماهير الفريق التي ساندته منذ بداية الموسم، وحتى حسم اللقب بالفوز على مضيفه بني ياس بنتيجة 2-1، في الجولة 25 قبل الأخيرة، وليحسم الفريق اللقب بعد وصوله إلى 54 نقطة، ودون انتظار لنتائج الجولة 26 الأخيرة، لتفوقه في المواجهات المباشرة على منافسيه العين والوحدة في المركزين الثاني والثالث برصيد ومتساوي 51 نقطة.

سعادة

أعرب لاعبو شباب الأهلي، عن سعادتهم بالوصول إلى منصة تتويج الدوري، بعد الغياب منذ آخر لقب حصل عليه الفريق في تلك المسابقة، وكان ذلك في موسم 2015-2016، وكشفوا عن سر شريط الفيديو، ومدته 5 دقائق، والذي عرضه عليهم المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، في غرفة تغيير الملابس، وقال المدافع وليد عباس «الحمد لله، حققنا لقباً طال انتظاره، وأسعدنا جمهورنا، والذي كان دائماً مسانداً لنا طوال مشوار البطولة، رغم التعثر في بداية الدوري، ووداع مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ونحن كلاعبين، لم تهتز ثقتنا في أنفسنا يوماً».

مواجهات

وأضاف: «البعض شعر بالخوف بعد تعثرنا في عدد من مباريات الدوري، سواء بالخسارة أو بالتعادل، وخاصة في الجولات الأخيرة، وهذا أمر طبيعي، يحدث للفرق الكبيرة في نهاية الدوري، لأن الجميع حينها يبحث عن مراكز متقدمة، ولكننا حققنا نتائج إيجابية على منافسينا، وهو ما منحنا التفوق في المواجهات المباشرة، والفريق القوي دائماً ما يعود ويفوز، وبشكل عام، الدوري مسابقة تحتاج إلى النفس الطويل، وخسارتنا من الظفرة، كانت نقطة تحول مهمة في هذا الموسم، الذي شهد العديد من المواجهات القوية، وفي مقدمها مباراتا الجزيرة واتحاد كلباء، وأشكر الجماهير على دعمها من بداية الموسم، ومساندتها للفريق في كل الظروف».

ثقة

بدوره، قال يحيى الغساني: «اللاعبون لم يكن لديهم شك في الفوز بلقب الدوري، والعودة إلى النتائج الإيجابية في المباريات ليس غريباً عنا هذا الموسم، ورغم أننا كنا نعاني من الضغوط التي حاولت دائماً إخفاءها في تصريحاتي عقب المباريات، وحاول مدربنا جارديم، طوال الموسم، إبعاد تلك الضغوط عن اللاعبين، ونتمنى الاستمرار على منصات التتويج في الموسم المقبل، ونهدي الأهل هذا الإنجاز، لأنهم السند الرئيس لنا، وزادوا من عزيمة اللاعبين، من خلال شريط فيديو مدته 5 دقائق، وعرضه علينا المدرب في غرفة الملابس، وتضمن رسائل قصيرة من أفراد عائلات جميع اللاعبين، وتلك الرسائل لمست مشاعرنا، وساعدتنا على تحقيق الفوز على بني ياس، وحسم درع الدوري».

فيما قال الأرجنتيني كارتابيا: «الفوز بدرع الدوري مجهود فريق بالكامل، وفي موسم كان في غاية الصعوبة، لأننا تعرضنا للعديد من الإصابات المؤثرة، وأنا سعيد بتحقيق اللقب، والذي دائماً ما كان مدربنا جارديم يؤكد أننا سنفوز بالدوري، وفي الحقيقة، قام المدرب بعمل كبير على الصعيد الذهني والبدني للاعبين، وأصعب مبارياتنا كانت أمام العين والوصل، بسبب حضورهم الجماهيري الكبير، ومع هذا كان الجميع على ثقة بأننا قادرون على العودة، حتى في أصعب الأوقات، لأننا فريق كبير، وتعودنا على الضغوط، وأن الكل يسعى للفوز أمامنا، ولذا، نحن نعمل كل يوم، ونسعى إلى تقديم أفضل ما لدينا».

مواجهة

أما حارب عبد الله سهيل، قال: «أنا ألعب في نادٍ كبير، وأحرص دائماً على تقديم المطلوب مني في أي مركز، وتنفيذ تعليمات المدرب جارديم، وبفضل دعم ومساندة الجمهور، تعودنا على مواجهة الضغوط التي لم تغب طوال الموسم، وعندما تكون بطلاً، عليك إظهار شخصيتك أمام منافسيك، وهو ما تحقق، لنتوج جهود الموسم بدرع الدوري، وأشكر والدي على تعليماته التي ساهمت في مساعدتي لزملائي داخل أرض الملعب».

فيما قال مدافع شباب الأهلي، محمد مرزوق: «جمهورنا لم يقصر معنا، والحمد لله تمكنا من حسم اللقب، وسنلعب الجولة الأخيرة للاستمتاع والتتويج الرسمي أمام عجمان، ومدربنا كان نقطة التحول في عقلية اللاعبين، وزيادة رغبتهم في المنافسة على كافة الألقاب، والخروج ببطولة الدوري المهمة»، وقال الظهير عبد العزيز هيكل: «نعتذر لجمهورنا على التأخير في التتويج، وأهنئ الجمهور على هذا اللقب، بعدما وقف معنا حتى آخر لحظة في المباريات»، وقال بدر ناصر: «في الأمتار الأخيرة تزيد الضغوط، والمهم أننا حققنا لقب الدوري، وكلمة السر تكمن في تكاتف اللاعبين، وروح الأسرة الواحدة التي ساعدتنا على مواجهة كل صعاب وتحديات المواسم».

شارة القيادة

حصلت طفلة صغيرة من مشجعي شباب الأهلي على شارة القيادة، التي كان يرتديها ماجد ناصر حارس مرمى الفريق، عقب الفوز على بني ياس 2-1، في الجولة 25، وحسم لقب دوري أدنوك للمحترفين.

وعقب نهاية مباراة بني ياس توجه ماجد ناصر إلى مدرجات جماهير فريقه في استاد نادي بني ياس، لتحية طفلة صغيرة، وخيرها ما بين منحها قميص شباب الأهلي أو شارة القيادة، التي كان يرتديها في المباراة، واختارت الطفلة شارة القيادة.

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