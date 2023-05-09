أفراح «الإعصار» تتواصل بالتأهل لـ «المحترفين»

المصدر: حتا – محمد فضل

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عاشت جماهير فريق حتا أجواء احتفالية رائعة عقب الظفر ببطاقة الصعود الأولى لدوري المحترفين، ونجح النادي في كتابة التاريخ بإدارة واعية وجيل مميز من اللاعبين قهروا الصعاب وصنعوا المجد، ولم تستمر غيبة «الإعصار» عن الكبار سوى موسمين فقط، ونجح رجال المدرب الدكتور عبدالله مسفر المدير الفني للإعصار «مهندس الإنجاز»، في حسم ورقة الصعود الأولى قبل أسبوعين على ختام البطولة، ليكون التركيز في الأيام المقبلة حول نيل درع دوري الدرجة الأولى، ويحتاج حتا لنقطة وحيدة من 6 نقاط متاحة حالياً للتتويج بدرع «الهواة»، إذ يواجه الإعصار كل من فرسان هيسبانيا وسيتي يومي 14 و 21 الجاري.

وتتواصل المنافسة الشرسة على درع الدوري بين حتا وكل من فريقي الإمارات، الوصيف، ودبا الحصن، صاحب المركز الثالث، والذي تنازل بشكل مفاجئ عن الوصافة لـ «الصقور» ليضع مصيره بيد غيره بعد أن كان المرشح الأبرز لمرافقة حتا لدوري المحترفين. وينحصر صراع البطاقة الثانية للصعود إلى دوري المحترفين بين فريقي الإمارات «65 نقطة» ودبا الحصن «64 نقطة»، وستكون مباريات الفريقين المقبلة على درجة كبيرة من الأهمية، إذ يواجه «الصقور» كلاً من الرمس وفرسان هيسبانيا، فيما يلعب دبا الحصن مع مصفوت والذيد.

إهداء

وأهدى علي محمد عبيد البدواوي، رئيس مجلس إدارة نادي حتا، إنجاز الصعود إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وإلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، وإلى الإدارة، وإلى جمهور ومحبي نادي حتا، وقال: ثقتنا كانت كبيرة في اللاعبين بالفوز على الرمس، وحسم بطاقة التأهل الأولى، وجلسنا معهم عقب الهزيمة من العربي، وعاهدونا على الفوز، وفي التدريب الأخير قبل المباراة شاهدنا الجدية والحماسة والإصرار منهم على نيل بطاقة الصعود.

الأصعب

وعبر البدواوي عن سعادته بالإنجاز الذي عمل له النادي منذ انطلاقة المسابقة، لافتاً إلى أن النسخة الحالية من دوري الدرجة الأولى تعتبر الأصعب بعد أن تم رفع عدد الأندية إلى 17 في ظل منافسة شرسة بين الفرق لنيل إحدى بطاقتي الصعود. وأشار إلى أن الإعداد للموسم المقبل سيكون باكراً مع إحداث بعض التغييرات في صفوف الفريق ليتماشى مع منظومة دوري المحترفين.

وكان لاعبو حتا أهدوا الصعود إلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي الداعم الأول لـ«الإعصار» خلال مسيرته في الدوري، والتي وصل فيها إلى 71 نقطة، في انتظار الفرحة الكبرى بالتتويج بالدرع. وأكد البدواوي،، أنه تتبقى خطوة وحيدة لكي تكتمل الأفراح بديار حتا بالتتويج بالدرع، منوهاً إلى أن حتا لن يحتفل مع الجمهور إلا بعد التتويج بالدرع بعد موسم طويل وشاق في دوري الدرجة الأولى.

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