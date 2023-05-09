الشعفار: الوصل قدّم موسماً مُرضياً

المصدر: دبي - علي شدهان

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أبدى أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة الوصل، رضاه عن أداء فريق النادي الأول لكرة القدم في مباراته أمام ضيفه العين في الجولة 25 قبل الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، رغم خسارة فهود زعبيل في الرمق الأخير من الوقت بدل من الضائع للمباراة.

وأثنى الشعفار على أداء الوصل، مقدماً الشكر للجهازين الإداري والفني، وإلى جماهير الإمبراطور الوفية، مشدداً على أن الوصل قدم موسماً مُرضياً في المجمل العام، رغم عدم حصوله على أي من ألقاب بطولات الموسم 2022-2023، لافتاً إلى أن الطموح «كان» الحصول على نتيجة أفضل، لكن ذلك لم يتحقق في نهاية المشوار.

وحرص أحمد الشعفار على تقديم التهاني للقائمين على شؤون ناديي شباب الأهلي والشارقة، وإلى جماهير الناديين، لفوز الأول بدرع دوري المحترفين، وحصد الثاني لقب بطولة الكأس، مشيراً إلى أن شباب الأهلي والشارقة، استحقا الفوز بدرع الدوري ولقب الكأس، كونهما الأفضل فعلاً في مشوار المنافسة في كلتا البطولتين، والأكثر إجادة في تقديم المستويات الباهرة، التي أهلتهما لاعتلاء منصة التتويج بجدارة.

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