عبد الله مسفر: هدفنا الدرع لتكون الفرحة فرحتين

المصدر: حتا – محمد فضل

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أكد عبدالله مسفر مدرب حتا، أن مباراة الرمس لم تكن سهلة، وكان المنافس نداً قوياً، وتمكن من إدراك التعادل بعد أن كان حتا متقدماً بهدفين نظيفين، مشيراً إلى أن ارتكاب بعض الأخطاء منح الرمس التعادل، لكن «الإعصار» تمكن من تحقيق الفوز في نهاية المطاف، وقال: أفراح الصعود لن تكتمل إلا بنيل درع الدوري، والتي لا تفصلنا عنها سوى نقطة وحيدة، لتكون الفرحة فرحتين، وأحذر لاعبينا من خطورة فريقي فرسان هيسبانيا الذي نواجهه في المباراة المقبلة، ومن بعده سيتي، والفريقان ينافسان على البقاء وهنا تكمن صعوبة المباراتين.

ووجه مسفر الشكر للجميع لإدارة نادي حتا واللاعبين والجماهير، مشيراً إلى أن الجميع عمل من أجل تحقيق حلم الصعود، وقال على اللاعبين تكثيف جهودهم من أجل تحقيق الدرع لكي تكتمل منظومة النجاح.

وأشاد مسفر باللاعبين الذين كانوا على قلب رجل واحد، وتمكنوا من إسعاد جماهير الفريق، معرباً عن أمله في أن تكون الفرحة فرحتين مع نهاية الموسم بنيل الدرع، وخص مسفر اللاعب راشد عيسى بتحية خاصة، منوهاً إلى أنه قدوة خارج الملعب، وقائد مميز بالملعب، وهو يستحق اللعب في دوري المحترفين، لافتاً إلى أنه لم يوفق في الموسم الماضي في الصعود مع العربي، لكنه تمكن من قيادة الفريق الحتاوي للعب من جديد مع المحترفين.

صراع البطاقة الثانية

ينحصر صراع البطاقة الثانية للصعود إلى دوري المحترفين بين فريقي الإمارات «65 نقطة» ودبا الحصن «64 نقطة»، وستكون المباريات المقبلة على درجة كبيرة من الأهمية، إذ يواجه «الصقور» كلاً من الرمس وفرسان هيسبانيا، فيما يلعب دبا الحصن مع مصفوت والذيد. (حتا - البيان)

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