الوصل.. حتى الرابع بات صعباً

المصدر: دبي - علي شدهان

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لم تعد جعبة أحلام فريق الوصل الأول لكرة القدم تحمل شيئاً ذا قيمة، ضمن تفاصيل دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، في أعقاب خسارته أمام ضيفه العين في الجولة 25 من البطولة، بل حتى بلوغ المركز الرابع في لائحة الترتيب العام، بات صعباً جداً على الإمبراطور، بعدما تجمد رصيده عند النقطة 44.

ومع بقاء جولة أخيرة من مشوار دوري المحترفين، أصبح حصول الوصل على رابع الترتيب «حلماً» مشروطاً بفوزه على مضيفه خورفكان، وخسارة أو تعادل عجمان مع مضيفه المتوج بدرع البطولة، شباب الأهلي، وخسارة أو تعادل الجزيرة والشارقة أمام اتحاد كلباء والنصر، وهي «حسبة» تبدو فعلاً معقدة، وأقرب إلى المستحيل، رغم أن كل شيء ممكن الحدوث في عالم الساحرة المستديرة.

أهمية خاصة

ورغم أن المركز الرابع لا يشكل أهمية كبرى في حسابات المنافسة، إلا أنه اكتسب أهمية خاصة في المواسم الأخيرة، بناء على فرضية مشاركة صاحبه في بطولة خارجية في الموسم التالي، أو كونه يمثل نوعاً من الترضية و«تطييب خواطر» جماهير الفريق، الذي ينجح في احتلال المركز الرابع في ختام مشوار الدوري.

وفي المقابل، بذل العين جهداً متواصلاً في مباراته أمام الوصل، سعياً إلى الانتصار في معركته الحامية في المحافظة على درع البطولة، لكن فوزه على الوصل في الوقت القاتل من الزمن بدل من الضائع من المباراة، لم يسعفه، بعدما حسم شباب الأهلي الأمور في ملعب مضيفه بني ياس.

النتيجة النهائية

الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الوصل، لفت إلى أن فريقه بذل مجهوداً كبيراً، خلال المباراة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث، مبدياً رضاه عن أداء لاعبيه، مشدداً على أن الوصل واجه ظروفاً قبل وأثناء المباراة، لم يحددها بالضبط، منوهاً بأنه ليس سعيداً بالنتيجة النهائية للمباراة أمام العين، مشيراً إلى أن الوصل واجه فريقاً يُعد من أقوى المنافسين في الدوري.

الأوكراني ربيروف مدرب العين، أشار إلى أنه يدرك، ومنذ البداية، أن المباراة لا تخلو من صعوبة، كونها تقام على ملعب المنافس وأمام جماهيره، منوهاً بأن الوصل من الفرق المميزة في الموسم الجاري، ونجح في تقديم مستويات باهرة، لافتاً إلى أن العين قاتل حتى الرمق الأخير من أجل الفوز، وأظهر قدراً عالياً من الرغبة في مواصلة مشوار المنافسة على درع الدوري، طالما أن هناك فرصة ممكنة لتحقيق ذلك.

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