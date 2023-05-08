«VAR: تقنية» تتصدر مشهد ديربي كلباء وخورفكان

المصدر: كلباء – محمد فضل

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تصدرت تقنية الفيديو «الفار» المشهد في مباراة ديربي الساحل الشرقي بين كلباء، وخورفكان، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1- 1، وعلى الرغم من أن حكم المباراة عامر الضبيع لم يلجأ لمراجعة الفار إلا في حالتين، إلا أنهما أثارتا كثيراً من الجدل أثناء المواجهة، التي كانت مشحونة طوال أوقاتها، وهى عادة مباريات الديربي، حتى وإن كانت النتيجة لا تؤثر على موقف كل طرف، بعد أن أمن كلباء موقفه تماماً، منذ فترة، برصيد 33 نقطة ثامناً، وكذلك بقاء نسور خورفكان لموسم رابع على التوالي، برصيد 25 نقطة في المركز التاسع، لكن الإثارة والندية كانت حاضرة.

ومن الحالات، التي أثارت الجدل هو عدم رفض احتساب هدف خورفكان الأول عن طريق اللاعب فابيو افرو بداعي التسلل، لكن استدعاء حكم الساحة من قبل حكام الفيديو أدى لاحتساب الهدف، وفي الشوط الثاني احتسب الضبيع ركلة جزاء ارتكبت مع سلطان عادل مهاجم كلباء، لكن «VAR» كان له رأي آخر، وتدخل لإلغاء الركلة، ليثير القرار حفيظة الجهاز الفني لفريق كلباء، بقيادة المدرب فرهاد مجيدي، الذي أكد أن الجهاز الفني واللاعبين غير سعداء بنتيجة التعادل 1-1، التي انتهت عليها المباراة، وأشار إلى أن فريقه كان يستحق الفوز قياساً على السيطرة، والاستحواذ الكامل على مجريات المباراة لا سيما في شوط اللعب الثاني، الذي سنحت خلاله العديد من الفرص للتسجيل لم يستطع ترجمتها إلى أهداف رغم الأداء المميز، الذي قدمه اللاعبون، منوهاً بأنه يتحفظ على ما شهدته المباراة من عدم احتساب ركلة جزاء صريحة وواضحة لفريقه في الشوط الثاني من قبل حكم المباراة، تفاجأ بإلغائها من جانب حكام الفيديو، ويفضل عدم الحديث عن ذلك.

من جانبه قال عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان: نشكر الفريقين على العمل، الذي قدماه في الملعب والجهد الكبير، الذي بذله اللاعبون، وأشار إلى أن مباريات الديربي دائماً ما تحظى بالكثير من الصعوبات والضغوطات، مما أثر على رتم الأداء في الشوط الثاني، معتبراً أن نتيجة التعادل جيدة، في ظل الإصابات التي يعاني منها فريقه، وأمام منافس قوي، مختتماً: علينا الاستفادة من إيجابيات المباراة ومعالجة الأخطاء، خصوصاً أن الفريق تنتظره مباراة أخيرة أمام الوصل في الجولة الأخيرة.

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