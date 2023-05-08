شباب الأهلي بطل دوري تحت 21 سنة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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فاز شباب الأهلي بدوري المحترفين تحت 21 عاماً لكرة القدم، للموسم الثالث على التوالي، قبل مواجهة بني ياس اليوم، في الجولة 25 قبل الأخيرة للمسابقة، وذلك بعد تعادل منافسه المباشر الشارقة مع مضيفه دبا الفجيرة 1-1، أمس، في الجولة نفسها.

وحسم «فرسان دبي» اللقب، بصرف النظر عن نتيجة مباراة الفريق أمام عجمان في الجولة 26، بعد وصول الشارقة برصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، والمتفوق بالمواجهات المباشرة على الشارقة هذا الموسم، بعدما حسم مواجهتهما في الدور الأول بالفوز 4 - 0، وتعادل الفريقان بالدور الثاني 3 - 3.

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