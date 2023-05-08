النقطة تزيد ثقة «دبا» في البقاء قبل المحطة الأخيرة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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واصل الشارقة سلسلة نتائجه السلبية في دوري أدنوك للمحترفين للجولة الثالثة على التوالي، بعد أن وقع في فخ التعادل مع ضيفه المكافح من أجل البقاء «دبا الفجيرة»، وهي النتيجة التي أبقت الشارقة في وسط الترتيب «سابعاً»، وبالمقابل حافظت لدبا الفجيرة على حظوظه في البقاء، لا سيما وهو يواجه في الجولة الأخيرة ضيفه الظفرة، الذي تأكد هبوطه للدرجة الأولى، فيما تنتظر منافسه على البقاء «البطائح» مهمة صعبة في العين، ورغم فارق النقطتين لصالح البطائح، إلا أن الثقة تبدو كبيرة في دبا الفجيرة لتحقيق هدف البقاء في الجولة الأخيرة بفضل النقطة التي حصل عليها الفريق من ملعب الشارقة بتعادل أزعج المدرب كوزمين أولاريو، الذي اعترف بأن فريقه الشارقة افتقد التركيز بعد أن حاول الدفع بعناصر جديدة ومنح الفرصة لبعض اللاعبين.

أداء

وأبدى كوزمين انزعاجه الواضح مما حدث، خاصة وأن خسارة نقطتين بالتعادل حرمت الفريق من القفز للمركز الرابع في الترتيب، وقال في تعليقه على ما حدث: الفريق يعاني من عدم الاستمرارية في الأداء القوي والمميز لمباراتين على التوالي.

بينما خرج المدرب الوطني حسن العبدولي راضياً عما قدمه فريقه «دبا الفجيرة»، وراضياً بنقطة التعادل، مؤكداً ثقته في الفريق لتجاوز الموقف الصعب الحالي وتحقيق هدف البقاء في الجولة الأخيرة، وأعرب عن ثقته بالاحتفال مع فريقه في الجولة الأخيرة.

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