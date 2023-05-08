الظفرة يضاعف أحزان جماهيره بالفوز على الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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ضاعف الظفرة أحزان جماهيره عندما حقق فوزاً كبيراً ومستحقاً على ضيفه الجزيرة 4 - 1 في لقاء الفريقين مساء أول من أمس ضمن الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن قدم أفضل مبارياته خلال النسخة الحالية من البطولة، وتفوق على منافس كبير، على الرغم من إعلان هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى بنهاية مباريات الجولة 23. وشكل الفوز مع الأداء صدمة وسط محبي «فارس الظفرة» نتيجة تألق الفريق بعد «الهبوط» وظهوره بمستوى مختلف كلياً عن الذي ظهر به في جميع مباريات البطولة، الشئ الذي جعل الجمهور يتحسر أكثر على الهبوط.

ويعتبر فوز الظفرة على الجزيرة، الأول للفريق في النصف الثاني من بطولة الدوري، والثالث في مشوار المنافسة، بعد 5 هزائم متتالية، أعقبت تعادله أمام البطائح 1-1 في الجولة 19، وسبق ذلك 5 هزائم أيضاً وكان آخر فوز حققه الفريق في نهاية الدور الأول على دبا الفجيرة 2 - 1 وقبله الفوز على شباب الأهلي في الجولة الرابعة 3 - 2 مع تعادله في افتتاح البطولة أمام النصر 1-1 لتكون محصلة الفريق 11 نقطة في المركز الأخير.

فوز

من جانبه، قال سلطان الغافري لاعب وسط الظفرة إن الفوز جاء متأخراً في الدوري، مبيناً أن فريقه كان يحتاج إلى مثل هذه الانتصارات في وقت سابق حتى يتفادى شبح الهبوط، وأضاف: واجهنا ظروفاً صعبة حالت دون تحقيق الانتصارات رغم أننا قدمنا مستويات جيدة في عدد من المباريات ونعترف أيضاً بأننا لم نكن على قدر المستوى في مواجهات أخرى، أعتقد أن الغياب عن معانقة الانتصارات كان له تأثيره لأن كل مباراة كنا نتعرض فيها للخسارة شكلت ضغطاً على زملائي اللاعبين وبالتالي لم ننجح في كسب النقاط التي تضمن لنا البقاء بالمنافسة.

واستطرد الغافري: أمام الجزيرة لعبنا بأريحية وبعيداً عن الضغوط وهذا ساعدنا في تحقيق الفوز مع تقديم أداء جيد من اللاعبين الذين اجتهدوا في أرضية الملعب وهذا كان واضحاً للجميع، وقيمة الفوز معنوية فقط ويمكن الاستفادة منه في بناء فريق متميز يعود بقوة لدوري المحترفين.

وعلق سلطان الغافري على الهدف الأول الذي أحرزه في اللقاء من منتصف الملعب، مبيناً أن التوفيق حالفه في تسديد الكرة بعد أن رأى علي خصيف حارس مرمى الجزيرة متقدماً عن الخشبات الثلاث، ذاكراً أن حركة الهواء كانت في صالحه وساعدته على إحراز الهدف.

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