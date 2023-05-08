الوحدة يفك شفرة عجمان بعد 55 يوماً

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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نجح فريق الوحدة في فك شفرة منافسه عجمان كآخر الفرق التي استقبلت أهدافاً من «أصحاب السعادة» في دوري أدنوك للمحترفين، حيث جاء الوحدة إلى ملعب راشد بن سعيد بعد أن سجل في جميع الفرق عدا عجمان الذي فاز في لقاء الدور الأول بهدف دون رد، واستطاع الوحدة في نفس الوقت فك الشفرة التي استعصت على 8 منافسين في الجولات الماضية التي لم يخسر فيها عجمان منذ الجولة 16 قبل 55 يوماً، ونجح «أصحاب السعادة» في تحقيق فوز غالٍ «3 - 2» رغم التأخر في النتيجة في وقت مبكر من المباراة.

وعبر مهاجم الوحدة جواو بيدرو الذي سجل الهدفين الأول والثاني، عن سعادته الكبيرة بالنتيجة، واعترف بصعوبة المباراة وقوة فريق عجمان، وقال: «فزنا رغم أننا لم نتحكم ببداية اللقاء وتغيير كل شيء في الشوط الثاني لأن عجمان ليس بالفريق السهل».

واتفق معه زميله ماتيوس بيريرا قائلاً: «دخلنا الشوط الأول بشكل سيئ للغاية لكن توجيهات المدرب في الشوط الثاني منحتنا الفوز في ملعب صعب للغاية أمام فريق قوي جداً».

وعلى صعيد المدربين، أكد الهولندي أرنو بويتنويج مدرب الوحدة أن فريقه لعب أمام منافس قوي لم يخسر في آخر 8 مباريات ويضم لاعبين مميزين، وقال: «حققنا الهدف بتحقيق الفوز بعدما قدمنا مباراة كبيرة وجميع اللاعبين كانوا في مستوى جيد، وأتمنى أن تخدمنا بقية النتائج كي نختم الدوري بشكل جيد».

وعلق الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب عجمان قائلاً: «لعبنا شوطين مختلفين، الأول فقدنا فيه الكرة وتراجع التركيز ولم نقدم المستوى المطلوب، وحاولنا العودة في الشوط الثاني وقدمنا مستوى جيداً، وسيطرنا على الكرة، ورغم أننا فقدنا ميرال للطرد إلا أن المستوى ظل في ارتفاع، ولكن في النهاية هذه كرة القدم وعلينا التركيز في الجولة الأخيرة».

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