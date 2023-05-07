الوحدة يواجه الجيش المغربي 19 و24 مايو

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حدد الاتحاد العربي لكرة القدم يومي 19 و24 مايو الجاري موعداً لإقامة مباراتي الذهاب والعودة لمواجهة الوحدة والجيش الملكي المغربي، ضمن الدور الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط يوم 19 الجاري، فيما تقام مباراة العودة يوم 24 على استاد آل نهيان بأبوظبي.

وينضم الفائز من الدور الثاني إلى النهائيات التي تقام في السعودية، إذ يلعب المتأهل في المجموعة التي تضم الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والمتأهل من نواذيبو الموريتاني والكويت.

وكان الوحدة تخطى الدور الأول بالفوز على البرج اللبناني ذهاباً 3- 0 وإياباً 1 - 0، فيما تأهل الجيش الملكي المغربي على حساب الاتحاد الليبي بالفوز ذهاباً 4 - 1 والخسارة في الإياب 3-1.

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