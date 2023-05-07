رسمياً.. شباب الأهلي بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير سيف الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حسم شباب الأهلي رسمياً لقب دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2022-2023 بعد تغلبه على مضيفه بني ياس 2-1 في المباراة التي جرت مساء الأحد على ستاد الشامخة بأبوظبي، في ختام منافسات الجولة الـ 25 من المسابقة.

وتوج شباب الأهلي بالدرع للمرة الثامنة في تاريخه، وقبل الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 54 في صدارة جدول الترتيب، لتصبح مواجهة شباب الأهلي أمام عجمان في الجولة الأخيرة بمثابة تحصيل حاصل، بينما توقف رصيد بني ياس عند 23 نقطة في المركز الـ 11.

وكان شباب الأهلي أحرز اللقب مواسم 1974-1975، 1975-1976، 1979-1980، 2005-2006، 2008-2009، 2013-2014، و2015-2016.

وانطلقت احتفالات جماهير شباب الأهلي عقب انتهاء المباراة مباشرة احتفالاً باللقب الثامن في تاريخ النادي، والرابع له منذ تطبيق الاحتراف موسم 2008-2009.

تقدم بني ياس أولا عن طريق ساشا إيفكوفيتش في الدقيقة 61، وتعادل عزيز جانييف لشباب الأهلي في الدقيقة 70، قبل أن يخطف يحيى الغساني الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 73.

حاول شباب الأهلي الضغط بقوة في بداية المباراة لخطف هدف السبق وتسهيل مهمته في اللقاء، ولكنه واجه دفاعاً جيداً من جانب لاعبي بني ياس.

ونجح شباب الأهلي في السيطرة على الكرة أغلب فترات المباراة، وامتلك الأفضلية الهجومية، إذ تمكن الفريق من تهديد مرمى فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس.

وجاءت أول تسديدة في المباراة عن طريق كارتابيا في الدقيقة 16 ولكنها مرت بسلام على مرمى السماوي، تبعها تسديدة أخرى من عزيز جانييف في الدقيقة 20 إلا أنها ذهبت بعيداً عن المرمى.

وتعامل يحيى الغساني برعونة مع تمريرة كارتابيا داخل منطقة الجزاء لتضيع فرصة خطيرة على شباب الأهلي في الدقيقة 22.

وكثف شباب الأهلي من ضغطه الهجومي على دفاع بني ياس، وحرمت العارضة "الفرسان" من هدف التقدم في الدقيقة 28 بعدما ردت تسديدة البرازيلي يوري سيزار، فيما مرت محاولة يحيى الغساني في الدقيقة 30 فوق العارضة.

ولم يكن لبني ياس أي تواجد هجومي في شوط المباراة الأول باستثناء فرصة خطيرة في الدقيقة 33 بعدما وصلت الكرة إلى غاستون سواريز الذي توغل داخل المنطقة ولعب الكرة باتجاه المرمى، لكن المدافع محمد مرزوق أبعدها لركنية.

وواصل يحيى الغساني مسلسل إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى بعدما أهدر انفراد صريح بالحارس فهد الظنحاني وأطاح بالكرة بعيداً عن المرمى في الدقيقة 40.

وعدل حكم المباراة عن قراره بطرد الأرجنتيني غاستون سواريز لاعب وسط بني ياس بعد العودة لتقنية الفيديو، ومنح اللاعب البطاقة الصفراء في الدقيقة 44.

وتدخلت العارضة للمرة الثانية بعدما ردت تسديدة عمر خريبين قبل نهاية الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني وعلى عكس المتوقع نجح بني ياس في تسجيل هدف التقدم عن طريق رأسية من المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش في الدقيقة 61.

لكن الهدف لم ينل من عزيمة لاعبي شباب الأهلي الذين نجحوا في استعادة السيطرة، وتألق حارس بني ياس في التصدي لتصويبتين من أحمد نور الله.

وأثمر ضغط "الفرسان" عن هدف التعادل الذي أحرزه الأوزبكي عزيز جانييف في الدقيقة 70 بعدما ارتدت الكرة من الحارس على حدود منطقة الجزاء وسدد قوية سكنت الشباك.

ولم تكد تمر ثلاث دقائق حتى نجح يحيى الغساني في خطف الهدف الثاني وهدف الفوز والبطولة في الدقيقة 73 بعدما وصلته الكرة وانفرد بالمرمى ليضعها بسهولة على يسار فهد الظنحاني.

وكاد شباب الأهلي أن يعزز من تقدمه بعدما سنحت له عدة فرص عقب الهدف الثاني ولكن لم يكتب لها النجاح، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية معلناً فوز شباب الأهلي رسمياً باللقب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز