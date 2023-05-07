العين يستعيد وصافة دوري المحترفين بالفوز على الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان تصوير سالم خميس

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استعاد فريق العين الأول لكرة القدم، وصافة دوري ادنوك للمحترفين في الإمارات بعد فوزه بثلاثة أهداف لهدفين على مضيفه الوصل اليوم الأحد ضمن الجولة 25 من البطولة.

ورفع العين رصيده إلى النقطة 51، فيما تجمد رصيد الوصل عند النقطة 44 في المركز الخامس.

سجل ثلاثية العين، بندر الاحبابي "ق 53 و72"، وجوناتاس "ق 96"، فيما سجل للوصل، ديالو "ق5"، وفابيو ليما "90" من ركلة جزاء.

وأضاع لابا محترف العين ركلة جزاء في الدقيقة 21 من زمن المباراة، والتي شهدت دقيقتها الـ27 طرد الكسندر مدافع الوصل لعرقلة لاعب العين سفيان رحيمي.

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