الإعصار يعانق الأضواء بثلاثية " المخضرم "

المصدر: حتا – محمد فضل

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خطف حتا بطاقة الصعود الأولى لدوري ادنوك للمحترفين بعد وصوله للنقطة 71 في المركز الأول ، وتمكن الاعصار من تحقيق حُلم جماهيره قبل نهاية المسابقة بأسبوعين بعد فوزه الصعب على ضيفه الرمس بنتيجة 2/3.

ونصب اللاعب المخضرم راشد عيسى نفسه نجماً للمباراة بعد ان سجل ثلاثية فريقه " هاتريك " على مدار الشوطين فيما وقع ثنائية الرمس كل من بيني عبيد وفليبي ، وعقب نهاية المباراة احتفلت جماهير الاعصار مع اللاعبين وحمل اللاعبين مدرب الفريق الدكتور عبد الله مسفر على الاعناق وطافوا به ارجاء الملعب ، وتمكن حتا من تحقيق الإنجاز المستحق بعد ان خاض 30 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 5 فيما خسر 3 مواجهات .

وانتزع الامارات المركز الثاني الذي كان بحوزة دبا الحصن المتعادل ايجاباً مع مسافي بهدف وهو التعادل الذي استغله الصقور جيداً ليتمكنوا من تحقيق الفوز على العربي بنتيجة 4/1 جاءت عن طريق كل من ليثيري سيلفا وفهد بدر وكوستا وديغو فارياس ليرفع الامارات رصيده الى 65 نقطة ويتراجع دبا الحصن ثالثاً برصيد 64 نقطة وكان الحصن في طريقه لخسارة مباراته امام مسافي الذي تقدم له اللاعب حسام لطفي ليعدل ماركوس للحصن في آخر انفاس المباراة ، وفي بقية المباريات تعادل الجزيرة الحمراء والتعاون 2/2 والفجيرة ومصفوت بهدف ، وخسر العروبة أمام فرسان هيسبانيا بهدف ، وفاز غلف اف سي على الذيد بثلاثية نظيفة ، وخسر بينونة أمام الحمرية بثنائية

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