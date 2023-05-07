كلباء وخورفكان يرفضان الفوز ويقنعان بالتعادل

المصدر: كلباء – محمد فضل ، تصوير – زيشان أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

خيمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف على نتيجة مباراة ديربي الساحل الشرقي بين كلباء وجاره خورفكان الذي اكد بقائه رسمياً للموسم الرابع على التوالي في دوري ادنوك للمحترفين رافعاً رصيده الى 25 نقطة متقدماً نحو المركز التاسع فيما حافظ كلباء على مركزه الثامن برصيد 33 نقطة ، بكر الضيوف بهدف السبق عن طريق فابيو ابرو في الدقيقة 30 وعدل المتألق احمد جشك النتيجة لنمور كلباء في الدقيقة 32 .

ورفض شوط المباراة الأولى من لقاء ديربي الساحل الشرقي ان ينتهي دون اهتزاز الشباك بعد تقدم خورفكان بهدف السبق عن طريق الانغولي فابيو ابرو الذي تابع احد العرضيات في مرمى عيسى الهوتي هدف اضطر فيه حكم المباراة عامر الضبيع للعودة الى تقنية الفيديو " الفار " لتأكيده في الدقيقة 30 ولم تمضي سوى دقيقتين فقط حتى عاد كلباء واحرز هدف التعادل عن طريق احمد جشك الذي سدد كرة قوية خدعت حارس مرمى خورفكان احمد الحوسني في الدقيقة 32 .

وشهدت الدقائق التي أعقبت هدف كلباء حالة شد وجذب بين اللاعبين اثر التدخل غير مقصود من لاعب كلباء احمد جشك على لاعب الخور لمهدي عبيد وهو التدخل الذي اثار حفيظة لاعبي خورفكان الذين طالبوا حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء لكن حمد الضبيع رأي بأن الحالة لا تستدعى سوى الإنذار لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف .

وخلال شوط المدربين أضاع احمد جشك فرصة على طبق من ذهب بعد أن وصلته الكرة والمرمى شبه خالٍ لكنه أطاح بها خارج الخشبات الثلاثة في الدقيقة 75 . وبعد العود للفار للمرة الثانية خلال المباراة رفض حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لمصلحة كلباء بعد عرقلة سلطان عادل من قبل عامر مبارك لينتهي اللقاء على اثر التعادل الإيجابي بهدف .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز