كلباء وخورفكان.. ديربي النقطة

المصدر: كلباء - محمد فضل

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يستقبل كلباء جاره خورفكان في تمام الساعة السادسة والربع من مساء اليوم وهي مواجهة الديربي التي تأتي لحساب الجولة قبل الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، ويدخلها خورفكان الفريق الزائر من أجل العودة ولو بنقطة التعادل من أجل تأمين بقائه رسمياً في دوري أدنوك للمحترفين ويحتل نسور خورفكان المركز 10 برصيد 24 نقطة.

معنويات عالية

من جانبه، أكد عبدالعزيز العنبري، مدرب خورفكان، جاهزية لاعبيه لمواجهة كلباء قائلاً: لاعبو خورفكان تدربوا بشكل جيد، ومعنويات عالية في الأيام الماضية، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية.

وفيما يتعلق بفريق كلباء فقد أمن النمور موقفه رسمياً من البقاء بتواجد الفريق في المركز الثامن برصيد 32 نقطة وحقق فريق المدرب فرهاد مجيدي فوزاً مثيراً على الشارقة بطل الكأس خلال الجولة الماضية، ويرغب لاعبو النمور في تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 35.

حالة جيدة

بدوره، أكد الإيراني فرهاد مجيدي، مدرب اتحاد كلباء، أن فريقه يمر بحالة جيدة بعد تحقيق الفوز الأخير على الشارقة، وخاض لاعبونا التدريبات بروح عالية وقال: «خورفكان فريق جيد، ولديه مدرب ممتاز، ولكن بالنسبة لنا ولجماهير اتحاد كلباء، علينا أن نحقق الفوز بالديربي، ونحصد الثلاث نقاط».

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