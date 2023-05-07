علي كانو: مصير «أجانب كلباء» عقب نهاية الدوري

المصدر: كلباء - محمد فضل

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أكد علي كانو اللوغاني رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء رضاه التام عن أداء «النمور»، خلال الموسم الكروي الحالي، على الرغم من بعض الهفوات والأخطاء، التي حرمت الفريق من نيل النقاط الثلاث في عدد من المباريات، لكنهم في إدارة النادي راضون تماماً عن المركز الحالي للنمور «الثامن»، برصيد 32 نقطة، وتظل الرغبة قائمة في زيادة هذا الرصيد من النقاط في ما تبقى من مباريات أمام خورفكان، والجزيرة في الجولتين الختاميتين من دوري أدنوك للمحترفين. وقال علي كانو لـ«البيان» إن بقاء الفريق للموسم الخامس على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين، إنجاز يحسب للإدارة واللاعبين والجهازين الفني والإداري، وكذلك جمهور كلباء، الذي يظل الداعم الأول للفريق.

وفي ما يتعلق بترتيبات الموسم الجديد ووضعية اللاعبين الأجانب والإماراتيين أكد أنهم ينتظرون تقريراً من مدرب الفريق فرهاد مجيدي حول استمرارية اللاعبين الأجانب من عدمها في وقت لن يكون فيه التفريط في أي لاعب مواطن، واقتربنا كثيراً من تجديد عقود معظم اللاعبين الإماراتيين، الذين يبلون بلاء حسناً مع الفريق، وليس أدل على ذلك من اختيار 7 من لاعبي الفريق للمنتخبات الوطنية المختلفة، الثلاثي عبدالسلام محمد، وسلطان عادل، وأحمد عامر في المنتخب الأول، و ياسر حسن ووليد راشد ومحمد المازمي مع الأولمبي، و ضم محمد الدرمكي مع منتخب الناشئين.

مسيرة

وامتدح علي كانو مسيرة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، الذي تمكن من وضع الفريق في المكان الصحيح، وأعاد شخصية النمور من جديد إلى الواجهة، مشيراً إلى أن شركة كرة القدم كافأت مجيدي بالتجديد معه للموسم الكروي المقبل، وهو قرار تم بالإجماع في إدارة الشركة، وذلك لما يملكه من فكر تدريبي متطور إلى جانب معرفته بالكرة الإماراتية، واحترافه لفترة طويلة في الدوري الإماراتي، بعد ارتدائه قمصان أندية الوصل والعين وشباب الأهلي إلى جانب إشرافه على فريق الاستقلال بطل الدوري في إيران.

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