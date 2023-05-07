بني ياس وشباب الأهلي.. ليلة الحسم

المصدر: أبوظبي، دبي - محمد صادق وإيهاب زهدي

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يتطلع شباب الأهلي إلى حسم لقب دوري أدنوك للمحترفين رسمياً عندما يحل ضيفاً على بني ياس في الساعة التاسعة من مساء اليوم على ملعب السماوي بالشامخة، ضمن مباريات الجولة 25 من المسابقة. ويحتاج شباب الأهلي إلى الفوز وحصد الثلاث نقاط لإعلانه بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين بغض النظر عن نتائج منافسيه العين والوحدة، إذ يحتل قمة الدوري برصيد 51 نقطة، والفوز سيمنح «الفرسان» اللقب الثامن للدوري في تاريخه، حتى في حالة فوز العين والوحدة بالنظر إلى المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة التي تصب في صالح شباب الأهلي.

وتترقب جماهير شباب الأهلي المواجهة المنتظرة وبحث الفريق عن إنهاء المهمة بنجاح، وحسم اللقب قبل النهاية بجولة واحدة وعدم الانتظار حتى الجولة الأخيرة، خاصة بعدما شهدته الجولة الماضية من إثارة بعد التعادل مع الوصل، وتعادل العين مع بني ياس.

رسالة

ويتطلع شباب الأهلي إلى رد اعتباره على خسارته أمام بني ياس 1 - 2 في مباراة الدور الأول، وهي واحدة من 3 هزائم تعرض لها شباب الأهلي هذا الموسم. ويتفوق شباب الأهلي على بني ياس في المواجهات التي جمعت بينهما في دوري المحترفين، حيث تقابلا في 23 مباراة، فاز شباب الأهلي في 10 وفاز بني ياس في 7، وتعادلا في 6 مباريات.

من جانبه، وجه البرتغالي جارديم المدير الفني لشباب الأهلي، رسالة مهمة لجماهير الشباب، وطالبهم خلالها بتلوين مدرجات استاد بني ياس باللون الأحمر، مشيراً إلى أن المباراة يمكن أن تعطي الفريق جائزة ظل يعمل من أجلها طوال موسم لم يكن يتوقع فيه أحد أن ينافس شباب الأهلي على لقب الدوري.

كما أوضح البلجيكي جيسون ديناير لاعب شباب الأهلي، أن مباراة بني ياس مهمة، وأكد أنها تتطلب المزيد من التركيز والجدية والقوة لتحقيق النتيجة المطلوبة لحصد اللقب، وقال: «قدمنا مستويات جيدة خلال الدوري، والجميع قاتل بقوة للتتويج باللقب، وأمامنا مباراة مهمة يجب أن نقدم فيها كل ما نملك حتى نسعد جماهيرنا».

حسابات

في المقابل، يسعى بني ياس إلى الخروج بنتيجة إيجابية والخروج بنقطة على أقل تقدير خصوصاً وأن الفريق لا يزال ضمن المهددين بالهبوط وإن كان بدرجة أقل من دبا الفجيرة والبطائح، ولكنه يريد التأكيد على بقائه رسمياً وتجنب الدخول في حسابات معقدة.

ويدخل بني ياس اللقاء في ظل صعوبات نتيجة غياب عدد من العناصر، إذ يغيب خميس صالح إسماعيل لتراكم الإنذارات، إضافة إلى حسن المحرمي بعد تعرضه للإصابة في الرباط الصليبي، واستمرار غياب البرازيلي رافائيل إلياس منذ مدة طويلة للإصابة بكسر في اليد.

وقال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، إن فريقه سيخوض مباراة كبيرة ومهمة بالنسبة للفريقين سواء بني ياس أو شباب الأهلي، مؤكداً جاهزية السماوي لتقديم أقصى ما لديه للخروج بنتيجة إيجابية تريح الفريق من خطر الهبوط.

وأضاف: «الجولة الماضية في الدوري جاءت مجنونة، وهناك أكثر من مباراة في الجولة الحالية مثيرة سواء في الصراع على اللقب أو صراع الهبوط، سنرى إذا اتضحت الرؤية في هذه الجولة أو ستظل الأمور معقدة حتى الجولة الأخيرة». وتابع: «نحن جاهزون للمواجهة حتى وإن كان الفريق يعاني من بعض المشاكل بسبب الإصابات والغيابات، ولكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا والتركيز على ما يمكننا فعله في أرض الميدان».

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