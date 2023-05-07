8 مباريات في توقيت موحد بدوري «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تنطلق اليوم الجولة 23 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ووفقاً لقرار لجنة المسابقات تقام مواجهات الجولات الثلاث الأخيرة من الدوري في توقيت موحد هو السادسة وخمس دقائق مساءً توفيراً لعدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، وتقام اليوم 8 مواجهات مثيرة تجمع حتا المتصدر مع الرمس، والإمارات مع العربي في قمة خاصة، ودبا الحصن مع مسافي، والجزيرة الحمراء مع التعاون، والعروبة مع فرسان هيسبانيا، الفجيرة مع مصفوت، وبينونة مع الحمرية، وغلف اف سي مع الذيد.

مداواة الجراح

يتطلع حتا إلى مداواة جراح الهزيمة الماضية أمام العربي بثلاثية، واستعادة نغمة الانتصارات على حساب ضيفه الرمس المتألق في آخر جولتين بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على سيتي والعروبة، ويسعى فريق المدرب الدكتور عبدالله مسفر المدير الفني للإعصار للاقتراب خطوة جديدة نحو خطف بطاقة الصعود الأولى إلى دوري المحترفين والتي لا تفصله عنها سوى 4 نقاط ، ربما تقل حال خسارة منافسيه، دبا الحصن والإمارات لمزيد من النقاط في المباريات المقبلة، ويملك حتا 68 نقطة مقابل 32 نقطة للرمس.

قمة

ويستقبل الإمارات، الثالث برصيد 62 نقطة ضيفه العربي الخامس «49 نقطة» في قمة الجولة. ويسعى دبا الحصن الوصيف برصيد 63 نقطة إلى إحباط مفاجآت ضيفه مسافي المتطور، وحذر الجهاز الفني لدبا الحصن بقيادة حسين اسكندروفيك، لاعبيه من المنافس الذي يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة.

يواجه فرسان هيسبانيا مضيفه العروبة ويسعى للحصول على النقاط الثلاث للإبقاء على حظوظه قائمة في البقاء بدوري الدرجة الأولى إذ يمتلك هيسبانيا 16 نقطة في المركز السادس عشر، فيما ابتعد العروبة عن أندية الصدارة بعد تعرضه لعدة هزائم خلال الموسم الحالي أبقته في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

خيار الفوز

ويواجه بينونة فريق الحمرية ولا خيار أمامه سوى الفوز سعياً للابتعاد عن المركز الأخير الذي يحتله برصيد 15 نقطة أما الحمرية فتراجع إلى المركز السادس برصيد 46 نقطة.

وستكون بقية مباريات الأسبوع 32 تحصيل حاصل وتحسين مراكز، حيث تجمع الفجيرة «السابع برصيد 38 نقطة» مع مصفوت «الرابع برصيد 49 نقطة»، ويلتقي غلف اف سي «الثالث عشر برصيد 35 نقطة» مع الذيد «الحادي عشر برصيد 37 نقطة».

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