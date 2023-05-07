الوصل والعين.. قمة واعدة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يخوض فريقا الوصل والعين، في التاسعة من مساء اليوم، قمة واعدة في معقل الفهود بزعبيل، ضمن الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، في ظل بقاء أمل أمام الزعيم بالمحافظة على درع البطولة، فيما بات الإمبراطور خارج دائرة المنافسة تماماً.

وقبل قمة اليوم يحتل الوصل المركز الخامس في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، برصيد 44 نقطة، فيما يقف العين ثانياً بـ48 نقطة، ويأمل الوصل بحصد النقاط الثلاث لقمة اليوم، لتحسين مركزه، وإحياء أمله بالمشاركة في بطولة خارجية في الموسم المقبل.

وقال الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب الوصل: «نخوض اليوم آخر مباراة لنا على ملعبنا، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا للفوز، وإسعاد الجماهير، الدوري على مشارف الانتهاء، والوصل تطور بشكل كبير، وسعيد بأداء اللاعبين في البطولة، ونطمح لإنهاء الموسم بأفضل صورة».

منافسة

بدوره، يتمسك العين بالأمل في المنافسة على اللقب حتى آخر لحظة، ويدرك لاعبوه أنه لا خيار أمامهم سوى الفوز في مباراة اليوم أمام الوصل، والمباراة الأخيرة أمام البطائح، على أمل أن يتعثر المنافس في الجولتين.

وأكد المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف أنه يتفهم شعور جماهير العين بخيبة أمل، بعد مباراة نهائي كأس رئيس الدولة أمام الشارقة، والتي لم يكن الفريق يستحق خسارة نتيجتها، لافتاً إلى أن هذه الأمور تحدث دائماً في كرة القدم، وأوضح أنه من المهم جداً إغلاق صفحة تلك المباراة، والتركيز على ما تبقى من استحقاقات.

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