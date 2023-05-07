«النخبة العربية» للناشئين تختتم اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

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تختتم اليوم منافسات النسخة الأولى من كأس النخبة العربية لكرة القدم للناشئين تحت 15 سنة،بإقامة مباريات الدور ربع النهائي، ثم نصف النهائي والنهائي، شارك في البطولة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، باستاد حميد الطاير بالتعاون مع شركة دلتا، 16 فريقاً من 6 دول عربية، وتعد الأولى من نوعها، التي تجمع فرق المراحل السنية من مختلف الدول العربية.

وحرص على حضور فعاليات البطولة عبد الله بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وعادل محمد شاكري عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم.

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