الوحدة.. شراكة في الصدارة بالنقطة 51

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، علي الظاهري، وأحمد عيسى

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أشعل الوحدة سباق التنافس على لقب دوري أدنوك للمحترفين، وتشارك مع «فرسان دبي» الصدارة بالنقطة 51، بفوزه الغالي أمس على عجمان 3 - 2 باستاد راشد بن سعيد في الجولة 25، وتقدم عجمان بهدف من ركلة جزاء سجله علي مدن في الدقيقة 9 ثم أحرز «العنابي» 3 أهداف، عن طريق جواو بيدرو «هدفين» في الدقيقة 26.

ومن ركلة جزاء في الدقيقة 36، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية «VAR»، وأدريان دا سيلفا في بداية الشوط الثاني، وسجل فراس بالعربي الهدف الثاني لعجمان بالدقيقة 66، وبهذا الفوز وصل الوحدة للنقطة 51 متساوياً مع شباب الأهلي «المتصدر»، الذي يواجه بني ياس اليوم.

فيما تجمد عجمان عند 44 نقطة.وانحصر صراع الهبوط بين فريقي البطائح ودبا الفجيرة، بعد فوز الأول على النصر 2 - 0، بهدفي البرازيلي لورنسي دو هدفي البطائحبالدقيقتين 52 و80 .

ووصوله للنقطة 21، وتعادل الثاني مع الشارقة 1 - 1، ووصوله للنقطة 19، سجل الكاسيرهدف الشارقة في شباك دبا بالدقيقة 24، وأحرز لدبا برينو بالدقيقة 78، وتحسم الجولة 26 اسم صاحب بطاقة الهبوط الثانية إلى دوري «الأولى»، فيما ابتعد النصرعن صراع البقاء مستفيداً من تعادل دبا والشارقة،وتجمد رصيد«العميد» عند 24 نقطة.

وفي مفاجأة غير متوقعة فاز الظفرة على الجزيرة 4 - 1، سجل للظفرة سلطان الغافري وتياجو دي ليونكو «هدفين» ووليد عمبر وللجزيرة علي مبخوت.

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