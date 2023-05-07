السوبر المصري.. قصة نجاح مستمرة في الإمارات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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من جديد تؤكد الإمارات تفردها ونجاحها في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، بعد النجاح المبهر الذي حققه «السوبر المصري»، الذي توج بلقبه الأهلي على حساب بيراميدز على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، لتصبح حاضنة للتميز وعلامة مسجلة لنجاح كأس السوبر المصري على أرض زايد.

وجاء مشهد كأس السوبر المصري رائعاً كالمعتاد من النواحي كافة وللمرة السادسة على التوالي، استكمالاً للنجاحات السابقة التي حققتها الإمارات في احتضان الحدث الذي بات علامة فارقة في الكرة المصرية، وبلوحة خيالية اكتملت تفاصيلها في ليلة تاريخية، وأسهم في رسمها جماهير غفيرة ملأت جنبات مدرجات استاد محمد بن زايد، وأضفت على الحدث رونقاً أخرجه على الوجه المثالي.

وكان الأهلي نجح في حصد لقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة عشرة في تاريخه بالفوز 1 - 0 على حساب بيراميدز من ركلة جزاء، بعد التمديد للأشواط الإضافية عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وقدم الفريقان مباراة فنية عالية المستوى وتليق بالكرة المصرية، وشهدت كفاحاً وقتالاً من الفريقين حتى صافرة النهاية، ليؤكد الأهلي على أنه «الملك المتوج» بالسوبر ويعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزاً باللقب.

وستستمر كأس السوبر المصري كقصة نجاح على أرض الإمارات ولسنوات عدة مقبلة، في ظل المقترحات والخطوات الجديدة التي اتخذها مجلس أبوظبي الرياضي مع شركة استادات للاستثمار الرياضي الراعي الرئيس للكرة المصرية، حيث ستكون البطولة على موعد مع شكل ونظام جديدين، استثماراً لنجاحها الباهر في السنوات الماضية.

نجاح

وأكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي على الشراكة المتميزة بين المجلس والاتحاد المصري لكرة القدم، والشركاء الاستراتيجيين، معرباً عن سعادته بالنجاح منقطع النظير الذي حققته بطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت للمرة السادسة في العاصمة أبوظبي.

وكشف العواني عن أن أبوظبي سوف تستضيف كأس السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق اعتباراً من النسخة المقبلة، وسيتم إقامتها خلال أحد شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، ولتكون أول تجربة وبطولة سوبر عربي يجمع بين 4 فرق.

تميز

وقال العواني: «كأس السوبر المصري أصبح علامة مرتبطة بالإمارات نسعى لاستمرارها بنجاح بالتعاون مع الشركاء، وأبوظبي تميزت جعل البطولة بهذا المشهد الرائع للمرة السادسة التي تقام فيها على أرض زايد، حيث كان الجميع على موعد مع المتعة وخرج الحدث بالشكل اللائق وسط احتفالية مميزة وحضور جماهيري أسهم في روعة المباراة».

وأضاف: «الجميع اجتهد لكي تخرج المباراة بهذه الصورة المميزة، والتي جاءت بالفعل في ثوب الإبهار، وأعتقد أن الكل فائز خصوصاً بعد المستوى الفني القوي الذي شهدته المباراة بين الأهلي وبيراميدز».

وتابع: «الشراكة مستمرة مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، ونحن حريصون على استمرار تلك العلاقة الجيدة لسنوات قادمة استكمالاً للنجاحات التي تحققت على أرض الواقع خلال كأس السوبر المصري، وكان هناك تواصل مع الشركاء سواء في الإمارات ومصر خلال الفترة الماضية .

ومن ثم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي على إقامة البطولة من 4 فرق ولتكون بمثابة أسبوع مصري في الإمارات يشمل الكثير من الفعاليات التي توفر المتعة للجميع، ولمدة 4 أو 5 سنوات مقبلة».

وأشار العواني إلى أن تحديد لائحة المشاركة وفرق البطولة ونظامها سيتم الاتفاق عليه لاحقاً ووضع اللوائح المنظمة له من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، لافتاً إلى أن المقترح جاء في ظل الرغبة في تطوير الحدث واستثمار نجاحاته السابقة.

وحرص العواني على توجيه التهنئة للنادي الأهلي على فوزه بلقب السوبر، مشيداً بأداء فريق بيراميدز الذي كان نداً قوياً وقدم أداءً قتالياً وبمستوى فني عالٍ، كما وجه الشكر إلى جميع الشركاء والمنظمين على خروج المباراة بشكل مبهر من جميع النواحي الفنية والتنظيمية والجماهيرية.

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