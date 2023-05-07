الأهلي المصري.. 4 من 6 في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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رفع الأهلي رصيده من بطولة كأس السوبر المصري، التي توج بلقبها على أرض الإمارات إلى 4 ألقاب من إجمالي 6، أقيمت في العاصمة أبوظبي.

ونجح المارد الأحمر بفوزه على بيراميدز في تحقيق لقبه الاول في كأس السوبر من استاد محمد بن زايد بعدما خسره مرتين في الملعب نفسه .

وكانت بطولة السوبر الأولى، التي حصدها الأهلي في الإمارات في أكتوبر عام 2015، عندما فاز على الزمالك 3 - 2 على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

واحتضن استاد محمد بن زايد كأس السوبر الثانية في فبراير عام 2017، وجمعت بين الأهلي والزمالك وفاز فيها الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية 3 - 1.

وأقيم السوبر المصري الثالث بين الأهلي والمصري في يناير عام 2018 على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ونجح خلاله الفريق الأحمر في التتويج باللقب، بعد الفوز بهدف نظيف سجله المغربي وليد أزارو.

وفي فبراير عام 2020 شهد استاد محمد بن زايد كأس السوبر الرابعة، التي تقام في أبوظبي بين الأهلي والزمالك، وفاز الزمالك بركلات الترجيح 4 - 3 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وشهدت النسخة الخامسة التي احتضنها استاد هزاع بن زايد فوز الأهلي للمرة الثانية على الزمالك على الملعب نفسه في أكتوبر من العام الماضي بنتيجة 2 - 0 بهدفي برونو سافيو وكريم فؤاد، قبل أن يحصد الأهلي اللقب على حساب بيراميدز للمرة الرابعة في الإمارات.

ويتصدر الأهلي قائمة الأندية المتوجة بكأس السوبر المصري بـ 13 لقباً، فيما يأتي الزمالك خلفه بـ 4 ألقاب، ولقب واحد لكل من طلائع الجيش، وحرس الحدود، والمقاولون العرب.

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