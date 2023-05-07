«A.F.N.T» تتصدر «الأساتذة» في «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت أكاديمية «A.F.N.T» المركز الأول لفئة الأساتذة، باليوم الثاني من جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، المقامة في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، ونال لاعبوها 20 ميدالية ذهبية، فيما حلت أكاديمية كوماندو جروب في المركز الثاني وحققت 17 ميدالية ذهبية، ثم الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً بـ3 ذهبيات.

من ناحية أخرى يشارك اليوم البطل الإماراتي زايد الكثيري المصنف الأول في البطولة ضمن فئة وزن 56 كلغم للمحترفين وعينه على تحقيق الميدالية الذهبية والصعود بعلم الإمارات إلى منصة التتويج، ويُعدّ الكثيري «23 عاماً» أحد أهم نجوم اللعبة والمرشح الأبرز للفوز بالذهب.

وهو أول لاعب إماراتي حاصل على الحزام الأسود يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2022 لفئة المحترفين، وفاز بالعديد من الألقاب على المستويين المحلي والعالمي.

ويقول زايد الكثيري: مستعد لمواجهة جميع التحديات للفوز بذهبية الحزام الأسود.

ختام

وأشاد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بمستوى البطولة، مشيراً إلى أن جولة أبوظبي تمثل مسك الختام، إذ بدأت الجولات في ريو دي جانيرو، ثم ميامي وسيدني ولندن، وصولاً إلى أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية، في تأكيد على الدور الذي تؤديه الإمارات على صعيد نشر اللعبة وصناعة الأبطال، وترسيخ تفوقها في استضافة أبرز البطولات العالمية.

وأثنى الظاهري على أداء لاعبي ولاعبات الإمارات في المنافسات، لافتاً إلى أن الإمارات تتمتع بقاعدة قوية من نجوم الرياضة الذين ينتمون إلى فئة أساتذة اللعبة من حملة الحزام الأسود .

وثمّن الظاهري جهود رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في تنظيم أقوى البطولات العالمية، وحضورها القوي في معظم عواصم العالم، حيث أصبحت جولات أبوظبي غراند سلام التي تنظمها الرابطة حول العالم محطة أساسية في مسيرة أبرز اللاعبين المحترفين، وتؤثر بشكل كبير على تصنيفهم السنوي للتأهل للفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

نجاح

وقال طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: «النجاح الجديد بجولة أبوظبي يضاف إلى سلسلة نجاحات العاصمة في استضافة أهم بطولات الجوجيتسو العالمية، في ظل وجود عدد كبير من أبطال الرياضة المصنفين لإثراء مسيرتهم الاحترافية وتدوين أسمائهم بحروف من ذهب في سجلات البطولة. ولعل السمة الأبرز لهذه الجولة الحضور الجماهيري الكبير والتفاعل الحماسي في المدرجات».

تفوق

وعبّر اللاعب الإسباني أدولفو كوردون (حزام بني)، من أكاديمية «لويس بيرنات» في إسبانيا، عن سعادته بالفوز بالميدالية الذهبية ضمن فئة «الأساتذة 1»، وزن تحت 77 كلغم، مؤكداً أن الفوز جاء نتيجة العمل الجاد والتدريب المستمر الذي قاده إلى التفوق على مجموعة من أبرز لاعبي العالم في هذه الفئة.

وأضاف: «أسهمت بطولات أبوظبي غراند سلام في تعزيز شعبية رياضة الجوجيتسو في إسبانيا، وشهدنا خلال الأعوام الماضية إقبالاً كبيراً من الإسبان للمشاركة في البطولة، وأود الإشادة بجهود أبوظبي في نشر اللعبة عالمياً، وأتمنى أن تستضيف مدريد إحدى جولات البطولة في السنوات المقبلة».

بطلة الذهب

وتعد مروة الحوسني، صاحبة الحزام البنفسجي من نادي بني ياس، بطلة إنجاز جديد لجوجيتسو الإمارات.

حيث حققت ذهبية فئة الأساتذة 1 لوزن تحت 70 كلغم بعد تفوقها في عدد من النزالات الصعبة وتقدمها بثبات إلى منصة التتويج، وقالت: «الإنجازات التي يحققها أبناء الإمارات هي نتيجة متوقعة للاستثمار الناجح في إمكانات أبناء وبنات الوطن، لدينا قيادة عظيمة واتحاد يواكب كل جديد على صعيد الرياضة، وأكاديميات محلية توفر كل مقومات النجاح لمنتسبيها، وهذا الإنجاز هديتنا لهم جميعاً».

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